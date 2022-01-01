Даллас Маверикс - Орландо Мэджик прямая трансляция 16.01.2022
Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 21041
16 января 2022, воскресенье. 05:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Маверикс - Орландо Мэджик, которое состоится 16 Января 2022 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Даллас Маверикс
Даллас
Орландо Мэджик
Орландо
|Очки
|0
|защ
|Стерлинг Браун
0
|1
|лёг
|Тео Пинсон
0
|3
|защ
|Трэй Бёрк
0
|6
|фор
|Кристапс Порзингис
13
|7
|фор
|Дуайт Пауэлл
0
|8
|защ
|Джош Грин
2
|9
|цен
|Мозес Браун
0
|10
|лёг
|Дориан Финни-Смит
0
|11
|защ
|Тим Хардуэй-младший
3
|13
|защ
|Джейлен Брансон
8
|21
|защ
|Франк Нтиликина
0
|25
|лёг
|Реджи Баллок
0
|32
|фор
|Маркис Крисс
0
|33
|цен
|Уилли Коли-Стайн
0
|42
|фор
|Максимилиан Клебер
3
|51
|цен
|Бобан Марьянович
0
|77
|защ
|Лука Дончич
13
|Очки
|1
|лёг
|Джонатан Айзек
0
|3
|фор
|Чума Океке
3
|4
|защ
|Джелен Саггс
2
|5
|цен
|Мохамед Бамба
2
|7
|защ
|Майкл Картер-Уильямс
0
|13
|защ
|Ар Джей Хэмптон
2
|14
|защ
|Гэри Харрис
3
|17
|лёг
|Игнас Браздейкис
0
|20
|защ
|Маркелл Фульц
0
|21
|фор
|Мориц Вагнер
6
|22
|лёг
|Франц Вагнер
2
|25
|лёг
|Адмирал Скофилд
0
|31
|лёг
|Терренс Росс
0
|33
|цен
|Робин Лопес
2
|34
|фор
|Уэнделл Картер
0
|50
|раз
|Коул Энтони
8
|55
|защ
|Итуан Мур
0
Главные тренеры
|Джейсон Кидд
История личных встреч
|02.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 130
|10.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 98
|22.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 122
|07.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 106
|09.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 106
|11.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 76
|05.04.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 100
|10.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 99
|12.02.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 80
|20.11.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|95 : 87