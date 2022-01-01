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Даллас Маверикс - Орландо Мэджик прямая трансляция 16.01.2022

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 21041
16 января 2022, воскресенье. 05:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Даллас Маверикс Орландо Мэджик

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Маверикс - Орландо Мэджик, которое состоится 16 Января 2022 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Маверикс
Даллас
Орландо Мэджик
Орландо
Очки
0СШАзащСтерлинг Браун
0
1СШАлёгТео Пинсон
0
3СШАзащТрэй Бёрк
0
6ЛатвияфорКристапс Порзингис
13
7КанадафорДуайт Пауэлл
0
8АвстралиязащДжош Грин
2
9СШАценМозес Браун
0
10СШАлёгДориан Финни-Смит
0
11СШАзащТим Хардуэй-младший
3
13СШАзащДжейлен Брансон
8
21ФранциязащФранк Нтиликина
0
25СШАлёгРеджи Баллок
0
32СШАфорМаркис Крисс
0
33СШАценУилли Коли-Стайн
0
42ГерманияфорМаксимилиан Клебер
3
51СербияценБобан Марьянович
0
77СловениязащЛука Дончич
13
Очки
1СШАлёгДжонатан Айзек
0
3СШАфорЧума Океке
3
4СШАзащДжелен Саггс
2
5СШАценМохамед Бамба
2
7СШАзащМайкл Картер-Уильямс
0
13СШАзащАр Джей Хэмптон
2
14СШАзащГэри Харрис
3
17ЛитвалёгИгнас Браздейкис
0
20СШАзащМаркелл Фульц
0
21ГерманияфорМориц Вагнер
6
22ГерманиялёгФранц Вагнер
2
25ВеликобританиялёгАдмирал Скофилд
0
31СШАлёгТерренс Росс
0
33СШАценРобин Лопес
2
34СШАфорУэнделл Картер
0
50СШАразКоул Энтони
8
55СШАзащИтуан Мур
0
Главные тренеры
СШАДжейсон Кидд
История личных встреч
02.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик124 : 130Даллас Маверикс
10.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс112 : 98Орландо Мэджик
22.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик106 : 122Даллас Маверикс
07.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс107 : 106Орландо Мэджик
09.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик111 : 106Даллас Маверикс
11.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс101 : 76Орландо Мэджик
05.04.2018 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик105 : 100Даллас Маверикс
10.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс114 : 99Орландо Мэджик
12.02.2017 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс112 : 80Орландо Мэджик
20.11.2016 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик95 : 87Даллас Маверикс

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