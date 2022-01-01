Детройт Ред Уингз - Баффало Сэйбрз 16 Января прямая трансляция
Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 20000
16 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Баффало Сэйбрз, которое состоится 16 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Баффало Сэйбрз
Баффало
|29
|вр
|Томас Грайсс
|39
|вр
|Алекс Неделькович
|2
|зщ
|Ник Ледди
|17
|зщ
|Филип Гронек
|18
|зщ
|Марк Стаал
|28
|зщ
|Густав Линдстрём
|53
|зщ
|Мориц Зайдер
|65
|зщ
|Дэнни Декайзер
|11
|нп
|Филип Задина
|14
|нп
|Робби Фаббри
|23
|нп
|Лукас Рэймонд
|24
|нп
|Пиус Зутер
|27
|нп
|Майкл Расмуссен
|48
|нп
|Дживани Смит
|59
|нп
|Тайлер Бертуцци
|71
|нп
|Дилан Ларкин
|73
|нп
|Адам Эрни
|89
|нп
|Сэм Ганье
|90
|нп
|Джо Велено
|92
|нп
|Владислав Наместников
|32
|вр
|Майкл Хаузер
|80
|вр
|Аарон Делл
|8
|зщ
|Роберт Хег
|10
|зщ
|Хенри Йокихарью
|13
|зщ
|Марк Писик
|26
|зщ
|Расмус Далин
|33
|зщ
|Колин Миллер
|78
|зщ
|Джейкоб Брайсон
|15
|нп
|Джон Хэйден
|17
|нп
|Марк Янковски
|20
|нп
|Коди Икин
|21
|нп
|Кайл Окпосо
|24
|нп
|Дилан Козенс
|29
|нп
|Винни Хиностроза
|53
|нп
|Джефф Скиннер
|71
|нп
|Виктор Олофссон
|74
|нп
|Расмус Асплунд
|89
|нп
|Алекс Так
|96
|нп
|Андерс Бьорк
|72
|нп
|Тейдж Томпсон
Главные тренеры
|Джефф Блэшилл
|Дон Гранато
История личных встреч
|28.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|07.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|09.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1 Б
|01.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|6 : 2 Б
|12.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|07.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|13.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|26.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|07.04.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 7
|29.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ