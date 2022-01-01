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Детройт Ред Уингз - Баффало Сэйбрз 16 Января прямая трансляция

Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 20000
16 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз Баффало Сэйбрз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Баффало Сэйбрз, которое состоится 16 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Баффало Сэйбрз
Баффало
29ГерманияврТомас Грайсс
39СШАврАлекс Неделькович
2СШАзщНик Ледди
17ЧехиязщФилип Гронек
18КанадазщМарк Стаал
28ШвециязщГустав Линдстрём
53ГерманиязщМориц Зайдер
65СШАзщДэнни Декайзер
11ЧехиянпФилип Задина
14КанаданпРобби Фаббри
23ШвециянпЛукас Рэймонд
24ШвейцариянпПиус Зутер
27КанаданпМайкл Расмуссен
48КанаданпДживани Смит
59КанаданпТайлер Бертуцци
71СШАнпДилан Ларкин
73СШАнпАдам Эрни
89КанаданпСэм Ганье
90КанаданпДжо Велено
92РоссиянпВладислав Наместников
32СШАврМайкл Хаузер
80КанадаврАарон Делл
8ШвециязщРоберт Хег
10ФинляндиязщХенри Йокихарью
13КанадазщМарк Писик
26ШвециязщРасмус Далин
33КанадазщКолин Миллер
78КанадазщДжейкоб Брайсон
15СШАнпДжон Хэйден
17КанаданпМарк Янковски
20КанаданпКоди Икин
21СШАнпКайл Окпосо
24КанаданпДилан Козенс
29СШАнпВинни Хиностроза
53КанаданпДжефф Скиннер
71ШвециянпВиктор Олофссон
74ШвециянпРасмус Асплунд
89СШАнпАлекс Так
96СШАнпАндерс Бьорк
72СШАнпТейдж Томпсон
Главные тренеры
СШАДжефф Блэшилл
СШАДон Гранато
История личных встреч
28.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 2 ОТБаффало Сэйбрз
07.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 4 ОТДетройт Ред Уингз
09.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Баффало Сэйбрз3 : 1 БДетройт Ред Уингз
01.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Детройт Ред Уингз6 : 2 ББаффало Сэйбрз
12.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 2Детройт Ред Уингз
07.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 4 БДетройт Ред Уингз
13.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 5Баффало Сэйбрз
26.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз0 : 2Баффало Сэйбрз
07.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 7Баффало Сэйбрз
29.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 5 ОТДетройт Ред Уингз

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