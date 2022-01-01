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Тампа-Бэй Лайтнинг - Даллас Старз 16 Января прямая трансляция

Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19500
16 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг Даллас Старз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Даллас Старз, которое состоится 16 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Даллас Старз
Даллас
1КанадаврБрайан Эллиотт
88РоссияврАндрей Василевский
24СШАзщЗак Богосян
44ЧехиязщЯн Рутта
52КанадазщКэл Фут
77ШвециязщВиктор Хедман
98РоссиязщМихаил Сергачёв
27СШАзщРайан Макдона
7КанаданпМэтью Жозеф
10КанаданпКори Перри
13КанаданпБорис Катчук
14СШАнпПэт Марун
16КанаданпТейлор Рэддиш
17КанаданпАлекс Киллорн
21КанаданпБрейден Пойнт
41ФранциянпПьер-Эдуар Белльмар
71КанаданпЭнтони Чирелли
79СШАнпРосс Колтон
86РоссиянпНикита Кучеров
91КанаданпСтивен Стэмкос
29СШАврДжейк Эттингер
35РоссияврАнтон Худобин
2ФинляндиязщЯни Хаканпяя
3ШвециязщЙон Клингберг
4ФинляндиязщМиро Хейсканен
20СШАзщРайан Сутер
23ФинляндиязщЭса Линделль
44КанадазщДжоэль Хэнли
11СШАнпЛюк Гленденинг
12ЧехиянпРадек Факса
14КанаданпДжейми Бенн
16СШАнпДжо Павелски
18АвстриянпМихаэль Раффль
24ФинляндиянпРоопе Хинц
25ФинляндиянпЙоэль Кивиранта
40ШвециянпЯкоб Петерсон
49КанаданпРетт Гарднер
64СШАнпТаннер Керо
91КанаданпТайлер Сегин
13КанаданпРайли Дамиани
Главные тренеры
КанадаДжон Купер
КанадаРик Боунесс
История личных встреч
08.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 5Даллас Старз
06.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 2Даллас Старз
30.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 0Даллас Старз
26.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
24.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
17.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 4 БТампа-Бэй Лайтнинг
03.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз0 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
28.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 0Даллас Старз
29.09.2020 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли Даллас Старз0 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
27.09.2020 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 3 ОТДаллас Старз

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