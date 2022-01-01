Тампа-Бэй Лайтнинг - Даллас Старз 16 Января прямая трансляция
Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19500
16 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Даллас Старз, которое состоится 16 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Даллас Старз
Даллас
|1
|вр
|Брайан Эллиотт
|88
|вр
|Андрей Василевский
|24
|зщ
|Зак Богосян
|44
|зщ
|Ян Рутта
|52
|зщ
|Кэл Фут
|77
|зщ
|Виктор Хедман
|98
|зщ
|Михаил Сергачёв
|27
|зщ
|Райан Макдона
|7
|нп
|Мэтью Жозеф
|10
|нп
|Кори Перри
|13
|нп
|Борис Катчук
|14
|нп
|Пэт Марун
|16
|нп
|Тейлор Рэддиш
|17
|нп
|Алекс Киллорн
|21
|нп
|Брейден Пойнт
|41
|нп
|Пьер-Эдуар Белльмар
|71
|нп
|Энтони Чирелли
|79
|нп
|Росс Колтон
|86
|нп
|Никита Кучеров
|91
|нп
|Стивен Стэмкос
|29
|вр
|Джейк Эттингер
|35
|вр
|Антон Худобин
|2
|зщ
|Яни Хаканпяя
|3
|зщ
|Йон Клингберг
|4
|зщ
|Миро Хейсканен
|20
|зщ
|Райан Сутер
|23
|зщ
|Эса Линделль
|44
|зщ
|Джоэль Хэнли
|11
|нп
|Люк Гленденинг
|12
|нп
|Радек Факса
|14
|нп
|Джейми Бенн
|16
|нп
|Джо Павелски
|18
|нп
|Михаэль Раффль
|24
|нп
|Роопе Хинц
|25
|нп
|Йоэль Кивиранта
|40
|нп
|Якоб Петерсон
|49
|нп
|Ретт Гарднер
|64
|нп
|Таннер Керо
|91
|нп
|Тайлер Сегин
|13
|нп
|Райли Дамиани
Главные тренеры
|Джон Купер
|Рик Боунесс
История личных встреч
|08.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|06.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|30.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|26.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|24.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|17.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|03.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|28.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|29.09.2020
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли
|0 : 2
|27.09.2020
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли
|2 : 3 ОТ