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Филадельфия Флайерз - Нью-Йорк Рейнджерс 16 Января прямая трансляция

Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
16 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз Нью-Йорк Рейнджерс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 16 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
35КанадаврМартин Джонс
00:00
79КанадаврКартер Харт
57:35
3СШАзщКейт Яндл
12:25
6КанадазщТрэвис Санхайм
23:45
9РоссиязщИван Проворов
26:56
24СШАзщНик Силер
12:19
45СШАзщКэм Йорк
22:02
61СШАзщДжастин Браун
21:30
11КанаданпТрэвис Конечны
15:41
13СШАнпКевин Хейз
15:21
17КанаданпЗак Макьюэн
10:15
21КанаданпСкотт Лотон
14:53
23ШвециянпОскар Линдблом
14:45
25СШАнпДжеймс ван Римсдайк
16:05
28КанаданпКлод Жиру
21:17
48КанаданпМорган Фрост
09:54
59СШАнпДжексон Кейтс
08:10
86СШАнпДжоэль Фараби
21:26
89СШАнпКэм Аткинсон
20:58
20СШАнпДжерри Мейхью
11:57
31РоссияврИгорь Шестёркин
59:56
40РоссияврАлександр Георгиев
00:00
8СШАзщДжейкоб Труба
22:58
12ШвециязщПатрик Немет
20:01
23СШАзщАдам Фокс
24:13
45КанадазщБрэйден Шнайдер
12:51
55СШАзщРайан Линдгрен
19:53
79СШАзщК'Андре Миллер
17:59
10РоссиянпАртемий Панарин
17:41
14КанаданпГрег Маккегг
12:59
16КанаданпРайан Строум
17:18
17СШАнпКевин Руни
13:42
20СШАнпКрис Крайдер
20:17
24ФинляндиянпКаапо Какко
19:26
26СШАнпТимоти Геттингер
09:34
47КанаданпМорган Бэррон
10:06
72ЧехиянпФилип Хитил
15:48
75КанаданпРайан Ривз
12:31
93ШвециянпМика Зибанеджад
21:10
15КанаданпЖюльен Готье
09:37
Главные тренеры
КанадаМайк Йео (и.о.)
КанадаЖерар Галлан
История личных встреч
02.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 1Филадельфия Флайерз
24.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 1Филадельфия Флайерз
23.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 3Филадельфия Флайерз
27.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
26.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 8Нью-Йорк Рейнджерс
18.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс9 : 0Филадельфия Флайерз
16.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 5 ОТФиладельфия Флайерз
25.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
19.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 3 БНью-Йорк Рейнджерс
01.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 5Филадельфия Флайерз

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