Филадельфия Флайерз - Нью-Йорк Рейнджерс 16 Января прямая трансляция
Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
16 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 16 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
|35
|вр
|Мартин Джонс
00:00
|79
|вр
|Картер Харт
57:35
|3
|зщ
|Кейт Яндл
12:25
|6
|зщ
|Трэвис Санхайм
23:45
|9
|зщ
|Иван Проворов
26:56
|24
|зщ
|Ник Силер
12:19
|45
|зщ
|Кэм Йорк
22:02
|61
|зщ
|Джастин Браун
21:30
|11
|нп
|Трэвис Конечны
15:41
|13
|нп
|Кевин Хейз
15:21
|17
|нп
|Зак Макьюэн
10:15
|21
|нп
|Скотт Лотон
14:53
|23
|нп
|Оскар Линдблом
14:45
|25
|нп
|Джеймс ван Римсдайк
16:05
|28
|нп
|Клод Жиру
21:17
|48
|нп
|Морган Фрост
09:54
|59
|нп
|Джексон Кейтс
08:10
|86
|нп
|Джоэль Фараби
21:26
|89
|нп
|Кэм Аткинсон
20:58
|20
|нп
|Джерри Мейхью
11:57
|31
|вр
|Игорь Шестёркин
59:56
|40
|вр
|Александр Георгиев
00:00
|8
|зщ
|Джейкоб Труба
22:58
|12
|зщ
|Патрик Немет
20:01
|23
|зщ
|Адам Фокс
24:13
|45
|зщ
|Брэйден Шнайдер
12:51
|55
|зщ
|Райан Линдгрен
19:53
|79
|зщ
|К'Андре Миллер
17:59
|10
|нп
|Артемий Панарин
17:41
|14
|нп
|Грег Маккегг
12:59
|16
|нп
|Райан Строум
17:18
|17
|нп
|Кевин Руни
13:42
|20
|нп
|Крис Крайдер
20:17
|24
|нп
|Каапо Какко
19:26
|26
|нп
|Тимоти Геттингер
09:34
|47
|нп
|Морган Бэррон
10:06
|72
|нп
|Филип Хитил
15:48
|75
|нп
|Райан Ривз
12:31
|93
|нп
|Мика Зибанеджад
21:10
|15
|нп
|Жюльен Готье
09:37
Главные тренеры
|Майк Йео (и.о.)
|Жерар Галлан
История личных встреч
|02.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|24.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|23.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|27.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|26.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 8
|18.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|9 : 0
|16.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|25.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|19.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|01.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5