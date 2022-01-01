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Сент-Луис Блюз - Торонто Мэйпл Лифс 16 Января прямая трансляция

Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
16 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз Торонто Мэйпл Лифс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 16 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
35ФинляндияврВилле Хуссо
50КанадаврДжордан Биннингтон
6КанадазщМарко Сканделла
41КанадазщРоберт Бортуццо
47СШАзщТори Крюг
72СШАзщДжастин Фолк
77ФинляндиязщНико Миккола
48СШАзщСкотт Перунович
18КанаданпРоберт Томас
20СШАнпБрэндон Саад
21КанаданпТайлер Бозак
25КанаданпДжордан Кайру
26АвстралиянпНатан Уокер
37РоссиянпКлим Костин
49РоссиянпИван Барбашёв
70ШвециянпОскар Сундквист
81КанаданпДжеймс Нил
90КанаданпРайан О'Райлли
54СШАнпДакота Джошуа
65РоссиянпАлексей Торопченко
35ЧехияврПетр Мразек
36СШАврДжек Кэмпбелл
8КанадазщДжейк Маззин
23КанадазщТрэвис Дермотт
37ШвециязщТимоти Лильегрен
44КанадазщМорган Райлли
78КанадазщТи Джей Броди
38ШвециязщРасмус Сандин
15КанаданпАлександр Керфут
19КанаданпДжейсон Спецца
24КанаданпУэйн Симмондс
34СШАнпОстон Мэттьюс
58КанаданпМайкл Бантинг
64ЧехиянпДавид Кемпф
65РоссиянпИлья Михеев
88ШвециянпВильям Нюландер
91КанаданпДжон Таварес
16КанаданпМитчелл Марнер
43КанаданпКайл Клиффорд
47ШвециянпПьер Энгвалль
Главные тренеры
КанадаКрэйг Берюбе
КанадаШелдон Киф
История личных встреч
08.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 5Торонто Мэйпл Лифс
08.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 3Сент-Луис Блюз
20.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 2 ОТТоронто Мэйпл Лифс
21.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс1 : 4Сент-Луис Блюз
17.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс1 : 2 ОТСент-Луис Блюз
05.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз6 : 4Торонто Мэйпл Лифс
10.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс1 : 2 ОТСент-Луис Блюз
03.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз5 : 1Торонто Мэйпл Лифс
03.01.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 1Сент-Луис Блюз
06.12.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз1 : 4Торонто Мэйпл Лифс

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