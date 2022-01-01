Сент-Луис Блюз - Торонто Мэйпл Лифс 16 Января прямая трансляция
Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
16 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 16 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
|35
|вр
|Вилле Хуссо
|50
|вр
|Джордан Биннингтон
|6
|зщ
|Марко Сканделла
|41
|зщ
|Роберт Бортуццо
|47
|зщ
|Тори Крюг
|72
|зщ
|Джастин Фолк
|77
|зщ
|Нико Миккола
|48
|зщ
|Скотт Перунович
|18
|нп
|Роберт Томас
|20
|нп
|Брэндон Саад
|21
|нп
|Тайлер Бозак
|25
|нп
|Джордан Кайру
|26
|нп
|Натан Уокер
|37
|нп
|Клим Костин
|49
|нп
|Иван Барбашёв
|70
|нп
|Оскар Сундквист
|81
|нп
|Джеймс Нил
|90
|нп
|Райан О'Райлли
|54
|нп
|Дакота Джошуа
|65
|нп
|Алексей Торопченко
|35
|вр
|Петр Мразек
|36
|вр
|Джек Кэмпбелл
|8
|зщ
|Джейк Маззин
|23
|зщ
|Трэвис Дермотт
|37
|зщ
|Тимоти Лильегрен
|44
|зщ
|Морган Райлли
|78
|зщ
|Ти Джей Броди
|38
|зщ
|Расмус Сандин
|15
|нп
|Александр Керфут
|19
|нп
|Джейсон Спецца
|24
|нп
|Уэйн Симмондс
|34
|нп
|Остон Мэттьюс
|58
|нп
|Майкл Бантинг
|64
|нп
|Давид Кемпф
|65
|нп
|Илья Михеев
|88
|нп
|Вильям Нюландер
|91
|нп
|Джон Таварес
|16
|нп
|Митчелл Марнер
|43
|нп
|Кайл Клиффорд
|47
|нп
|Пьер Энгвалль
Главные тренеры
|Крэйг Берюбе
|Шелдон Киф
История личных встреч
|08.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|08.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|20.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|21.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|17.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|05.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|10.02.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|03.02.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|03.01.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|06.12.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4