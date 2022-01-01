Чикаго Блэкхоукс - Анахайм Дакс 16 Января прямая трансляция
Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
16 января 2022, воскресенье. 04:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Анахайм Дакс, которое состоится 16 Января 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Анахайм Дакс
Анахайм
|29
|вр
|Марк-Андре Флёри
|32
|вр
|Кевин Ланкинен
|5
|зщ
|Коннор Мёрфи
|44
|зщ
|Кэлвин де Хаан
|56
|зщ
|Эрик Густафссон
|61
|зщ
|Райли Стиллман
|76
|зщ
|Якуб Галвас
|82
|зщ
|Калеб Джонс
|8
|нп
|Доминик Кубалик
|12
|нп
|Алекс Дебринкэт
|13
|нп
|Хенрик Боргстрём
|16
|нп
|Джуджхар Хайра
|19
|нп
|Джонатан Тэйвз
|22
|нп
|Райан Карпентер
|23
|нп
|Филипп Курашев
|24
|нп
|Сэм Лафферти
|27
|нп
|Лукас Райхель
|38
|нп
|Брэндон Хагель
|58
|нп
|Маккензи Энтвистл
|88
|нп
|Патрик Кейн
|1
|вр
|Лукаш Достал
|78
|вр
|Олле Эрикссон Эк
|22
|зщ
|Кевин Шаттенкирк
|32
|зщ
|Якоб Ларссон
|34
|зщ
|Джейми Драйсдейл
|42
|зщ
|Джош Мэнсон
|47
|зщ
|Хампус Линдхольм
|2
|зщ
|Брендан Гуле
|15
|нп
|Райан Гецлаф
|20
|нп
|Николя Делорье
|21
|нп
|Исак Лундестрём
|23
|нп
|Сэм Стил
|33
|нп
|Якоб Сильверберг
|38
|нп
|Дерек Грант
|39
|нп
|Сэм Кэррик
|44
|нп
|Макс Комтуа
|46
|нп
|Тревор Зеграс
|53
|нп
|Бадди Робинсон
|67
|нп
|Рикард Ракелль
|28
|нп
|Винни Леттьери
Главные тренеры
|Дерек Кинг (и.о.)
|Даллас Икинс
История личных встреч
|04.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|12.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|04.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|28.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|06.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|24.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|05.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|16.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|28.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|07.04.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0