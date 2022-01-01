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Чикаго Блэкхоукс - Анахайм Дакс 16 Января прямая трансляция

Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
16 января 2022, воскресенье. 04:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс Анахайм Дакс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Анахайм Дакс, которое состоится 16 Января 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Анахайм Дакс
Анахайм
29КанадаврМарк-Андре Флёри
32ФинляндияврКевин Ланкинен
5СШАзщКоннор Мёрфи
44КанадазщКэлвин де Хаан
56ШвециязщЭрик Густафссон
61КанадазщРайли Стиллман
76ЧехиязщЯкуб Галвас
82СШАзщКалеб Джонс
8ЧехиянпДоминик Кубалик
12СШАнпАлекс Дебринкэт
13ФинляндиянпХенрик Боргстрём
16КанаданпДжуджхар Хайра
19КанаданпДжонатан Тэйвз
22СШАнпРайан Карпентер
23ШвейцариянпФилипп Курашев
24СШАнпСэм Лафферти
27ГерманиянпЛукас Райхель
38КанаданпБрэндон Хагель
58КанаданпМаккензи Энтвистл
88СШАнпПатрик Кейн
1ЧехияврЛукаш Достал
78ШвецияврОлле Эрикссон Эк
22СШАзщКевин Шаттенкирк
32ШвециязщЯкоб Ларссон
34КанадазщДжейми Драйсдейл
42КанадазщДжош Мэнсон
47ШвециязщХампус Линдхольм
2КанадазщБрендан Гуле
15КанаданпРайан Гецлаф
20КанаданпНиколя Делорье
21ШвециянпИсак Лундестрём
23КанаданпСэм Стил
33ШвециянпЯкоб Сильверберг
38КанаданпДерек Грант
39КанаданпСэм Кэррик
44КанаданпМакс Комтуа
46СШАнпТревор Зеграс
53СШАнпБадди Робинсон
67ШвециянпРикард Ракелль
28СШАнпВинни Леттьери
Главные тренеры
КанадаДерек Кинг (и.о.)
СШАДаллас Икинс
История личных встреч
04.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс6 : 2Анахайм Дакс
12.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс4 : 2Анахайм Дакс
04.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 3 ОТЧикаго Блэкхоукс
28.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 4Чикаго Блэкхоукс
06.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 2Чикаго Блэкхоукс
24.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 1Анахайм Дакс
05.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс6 : 3Чикаго Блэкхоукс
16.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 3Анахайм Дакс
28.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс7 : 3Анахайм Дакс
07.04.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 0Чикаго Блэкхоукс

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