Свернуть список

Аризона Койотс - Колорадо Эвеланш 16 Января прямая трансляция

Стадион: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США), вместимость: 17799
16 января 2022, воскресенье. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Аризона Койотс Колорадо Эвеланш

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Колорадо Эвеланш, которое состоится 16 Января 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Колорадо Эвеланш
Денвер
50РоссияврИван Просветов
70ЧехияврКарел Веймелка
14СШАзщШейн Гостисбер
46РоссиязщИлья Любушкин
61КанадазщДайсин Мэйо
62ШвейцариязщЯнис Мозер
77ШвециязщВиктор Сёдерстрём
92БеларусьзщВладислав Колячонок
8СШАнпНик Шмальц
9СШАнпКлейтон Келлер
10СШАнпРайан Дзингел
16КанаданпЭндрю Лэдд
20КанаданпРайли Нэш
22ШвециянпЮхан Ларссон
26ФранциянпАнтуан Руссель
36СШАнпКристиан Фишер
67КанаданпЛоусон Круз
72СШАнпТрэвис Бойд
81СШАнпФил Кессел
17СШАнпАлекс Гальченюк
35КанадаврДарси Кемпер
39ЧехияврПавел Францоуз
3СШАзщДжек Джонсон
6СШАзщЭрик Джонсон
7КанадазщДевон Тэйвз
8КанадазщКейл Макар
49КанадазщСамуэль Жирар
56КанадазщКёртис Макдермид
11РоссиянпМихаил Мальцев
13РоссиянпВалерий Ничушкин
16КанаданпНиколя Обе-Кюбель
17КанаданпТайсон Джост
18КанаданпАлекс Ньюхук
25КанаданпЛоган О'Коннор
29КанаданпНатан Маккиннон
37СШАнпДжей Ти Комфер
91КанаданпНазем Кадри
95ШвециянпАндре Бураковски
96ФинляндиянпМикко Рантанен
92ШвециянпГабриэль Ландеског
Главные тренеры
КанадаАндре Туриньи
КанадаДжаред Беднар
История личных встреч
15.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 3 БАризона Койотс
13.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 2Аризона Койотс
01.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш9 : 3Аризона Койотс
24.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 4 БКолорадо Эвеланш
23.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 5Колорадо Эвеланш
11.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 1 ОТАризона Койотс
09.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 3Аризона Койотс
28.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 6Колорадо Эвеланш
27.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 3Колорадо Эвеланш
20.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад Колорадо Эвеланш7 : 1Аризона Койотс

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close