Аризона Койотс - Колорадо Эвеланш 16 Января прямая трансляция
Стадион: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США), вместимость: 17799
16 января 2022, воскресенье. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Колорадо Эвеланш, которое состоится 16 Января 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Колорадо Эвеланш
Денвер
|50
|вр
|Иван Просветов
|70
|вр
|Карел Веймелка
|14
|зщ
|Шейн Гостисбер
|46
|зщ
|Илья Любушкин
|61
|зщ
|Дайсин Мэйо
|62
|зщ
|Янис Мозер
|77
|зщ
|Виктор Сёдерстрём
|92
|зщ
|Владислав Колячонок
|8
|нп
|Ник Шмальц
|9
|нп
|Клейтон Келлер
|10
|нп
|Райан Дзингел
|16
|нп
|Эндрю Лэдд
|20
|нп
|Райли Нэш
|22
|нп
|Юхан Ларссон
|26
|нп
|Антуан Руссель
|36
|нп
|Кристиан Фишер
|67
|нп
|Лоусон Круз
|72
|нп
|Трэвис Бойд
|81
|нп
|Фил Кессел
|17
|нп
|Алекс Гальченюк
|35
|вр
|Дарси Кемпер
|39
|вр
|Павел Францоуз
|3
|зщ
|Джек Джонсон
|6
|зщ
|Эрик Джонсон
|7
|зщ
|Девон Тэйвз
|8
|зщ
|Кейл Макар
|49
|зщ
|Самуэль Жирар
|56
|зщ
|Кёртис Макдермид
|11
|нп
|Михаил Мальцев
|13
|нп
|Валерий Ничушкин
|16
|нп
|Николя Обе-Кюбель
|17
|нп
|Тайсон Джост
|18
|нп
|Алекс Ньюхук
|25
|нп
|Логан О'Коннор
|29
|нп
|Натан Маккиннон
|37
|нп
|Джей Ти Комфер
|91
|нп
|Назем Кадри
|95
|нп
|Андре Бураковски
|96
|нп
|Микко Рантанен
|92
|нп
|Габриэль Ландеског
Главные тренеры
|Андре Туриньи
|Джаред Беднар
История личных встреч
|15.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|13.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|01.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|9 : 3
|24.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|23.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|11.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|09.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|28.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|27.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|20.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|7 : 1