Эдмонтон Ойлерз - Оттава Сенаторз 16 Января прямая трансляция
Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
16 января 2022, воскресенье. 06:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Оттава Сенаторз, которое состоится 16 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Оттава Сенаторз
Оттава
|74
|вр
|Стюарт Скиннер
|19
|вр
|Микко Коскинен
|2
|зщ
|Данкан Кит
|5
|зщ
|Коди Сеси
|25
|зщ
|Дарнелл Нурс
|75
|зщ
|Эван Бушар
|84
|зщ
|Вильям Лагессон
|22
|зщ
|Тайсон Бэрри
|13
|нп
|Ессе Пульюярви
|14
|нп
|Девин Шор
|18
|нп
|Зак Хайман
|29
|нп
|Леон Драйзайтль
|37
|нп
|Уоррен Фёгеле
|42
|нп
|Брендан Перлини
|44
|нп
|Зак Кассиан
|56
|нп
|Кайлер Ямамото
|70
|нп
|Колтон Севьюр
|71
|нп
|Райан Маклауд
|10
|нп
|Дерек Райан
|97
|нп
|Коннор Макдэвид
|30
|вр
|Мэтт Мюррей
|31
|вр
|Антон Форсберг
|2
|зщ
|Артём Зуб
|3
|зщ
|Джош Браун
|5
|зщ
|Ник Холден
|24
|зщ
|Джейкоб Бернард-Докер
|26
|зщ
|Эрик Бреннстрём
|72
|зщ
|Тома Шабо
|7
|нп
|Брэди Ткачук
|9
|нп
|Джош Норрис
|10
|нп
|Алекс Форментон
|13
|нп
|Зак Сэнфорд
|16
|нп
|Остин Уотсон
|19
|нп
|Дрейк Батерсон
|21
|нп
|Ник Пол
|27
|нп
|Дилан Гэмбрелл
|63
|нп
|Тайлер Эннис
|71
|нп
|Крис Тирни
|17
|нп
|Адам Годетт
|18
|нп
|Тим Штюцле
Главные тренеры
|Дэйв Типпетт
|Ди Джей Смит
История личных встреч
|09.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|08.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|13.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|11.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|09.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|10.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|09.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|03.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|01.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 5
|05.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5