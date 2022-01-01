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Эдмонтон Ойлерз - Оттава Сенаторз 16 Января прямая трансляция

Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
16 января 2022, воскресенье. 06:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз Оттава Сенаторз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Оттава Сенаторз, которое состоится 16 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Оттава Сенаторз
Оттава
74КанадаврСтюарт Скиннер
19ФинляндияврМикко Коскинен
2КанадазщДанкан Кит
5КанадазщКоди Сеси
25КанадазщДарнелл Нурс
75КанадазщЭван Бушар
84ШвециязщВильям Лагессон
22КанадазщТайсон Бэрри
13ФинляндиянпЕссе Пульюярви
14КанаданпДевин Шор
18КанаданпЗак Хайман
29ГерманиянпЛеон Драйзайтль
37СШАнпУоррен Фёгеле
42КанаданпБрендан Перлини
44КанаданпЗак Кассиан
56СШАнпКайлер Ямамото
70КанаданпКолтон Севьюр
71КанаданпРайан Маклауд
10СШАнпДерек Райан
97КанаданпКоннор Макдэвид
30КанадаврМэтт Мюррей
31ШвецияврАнтон Форсберг
2РоссиязщАртём Зуб
3КанадазщДжош Браун
5КанадазщНик Холден
24КанадазщДжейкоб Бернард-Докер
26ШвециязщЭрик Бреннстрём
72КанадазщТома Шабо
7СШАнпБрэди Ткачук
9СШАнпДжош Норрис
10КанаданпАлекс Форментон
13СШАнпЗак Сэнфорд
16СШАнпОстин Уотсон
19КанаданпДрейк Батерсон
21КанаданпНик Пол
27СШАнпДилан Гэмбрелл
63КанаданпТайлер Эннис
71КанаданпКрис Тирни
17СШАнпАдам Годетт
18ГерманиянпТим Штюцле
Главные тренеры
КанадаДэйв Типпетт
КанадаДи Джей Смит
История личных встреч
09.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз1 : 3Эдмонтон Ойлерз
08.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 4Эдмонтон Ойлерз
13.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз6 : 2Оттава Сенаторз
11.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз7 : 1Оттава Сенаторз
09.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 2Оттава Сенаторз
10.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 3Эдмонтон Ойлерз
09.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз1 : 3Эдмонтон Ойлерз
03.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 2Оттава Сенаторз
01.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз8 : 5Оттава Сенаторз
05.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 5Оттава Сенаторз

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