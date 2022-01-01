Свернуть список

Сиэтл Кракен - Лос-Анджелес Кингз 16 Января прямая трансляция

Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
16 января 2022, воскресенье. 06:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Сиэтл Кракен Лос-Анджелес Кингз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 16 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
31ГерманияврФилипп Грубауэр
60КанадаврКрис Дриджер
5КанадазщМарк Джордано
6ШвециязщАдам Ларссон
24КанадазщДжейми Олексяк
28КанадазщКарсон Суси
29КанадазщВинс Данн
55КанадазщЖереми Лозон
7КанаданпДжордан Эберле
9СШАнпРайан Донато
15КанаданпРайли Шихан
16КанаданпДжаред Макканн
19ШвециянпКалле Йернкрок
21ШвециянпАлександер Веннберг
22СШАнпМэйсон Эпплтон
37КанаданпЯнни Гурд
43СШАнпКолин Блэквелл
72ФинляндиянпЙоонас Донской
90ШвециянпМаркус Юханссон
11ДаниянпАлександер Труэ
32СШАврДжонатан Куик
40СШАврКэлвин Питерсен
3СШАзщМэтт Рой
6ФинляндиязщОлли Мяяття
7ШвециязщТобиас Бьёрнфот
8КанадазщДрю Даути
44СШАзщМайки Андерсон
50КанадазщШон Дурзи
9ШвециянпАдриан Кемпе
11СловениянпАнже Копитар
12СШАнпТревор Мур
19СШАнпАлекс Иафалло
23СШАнпДастин Браун
24КанаданпФиллип Дано
33ШвециянпВиктор Арвидссон
34СШАнпАртур Калиев
39СШАнпАлекс Тюркотт
46СШАнпБлейк Лизотт
89ФинляндиянпРасмус Купари
48КанаданпБрендан Лемье
Главные тренеры
КанадаДэйв Хэкстол
КанадаТодд Маклеллан

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close