Сиэтл Кракен - Лос-Анджелес Кингз 16 Января прямая трансляция
Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
16 января 2022, воскресенье. 06:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 16 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
|31
|вр
|Филипп Грубауэр
|60
|вр
|Крис Дриджер
|5
|зщ
|Марк Джордано
|6
|зщ
|Адам Ларссон
|24
|зщ
|Джейми Олексяк
|28
|зщ
|Карсон Суси
|29
|зщ
|Винс Данн
|55
|зщ
|Жереми Лозон
|7
|нп
|Джордан Эберле
|9
|нп
|Райан Донато
|15
|нп
|Райли Шихан
|16
|нп
|Джаред Макканн
|19
|нп
|Калле Йернкрок
|21
|нп
|Александер Веннберг
|22
|нп
|Мэйсон Эпплтон
|37
|нп
|Янни Гурд
|43
|нп
|Колин Блэквелл
|72
|нп
|Йоонас Донской
|90
|нп
|Маркус Юханссон
|11
|нп
|Александер Труэ
|32
|вр
|Джонатан Куик
|40
|вр
|Кэлвин Питерсен
|3
|зщ
|Мэтт Рой
|6
|зщ
|Олли Мяяття
|7
|зщ
|Тобиас Бьёрнфот
|8
|зщ
|Дрю Даути
|44
|зщ
|Майки Андерсон
|50
|зщ
|Шон Дурзи
|9
|нп
|Адриан Кемпе
|11
|нп
|Анже Копитар
|12
|нп
|Тревор Мур
|19
|нп
|Алекс Иафалло
|23
|нп
|Дастин Браун
|24
|нп
|Филлип Дано
|33
|нп
|Виктор Арвидссон
|34
|нп
|Артур Калиев
|39
|нп
|Алекс Тюркотт
|46
|нп
|Блейк Лизотт
|89
|нп
|Расмус Купари
|48
|нп
|Брендан Лемье
Главные тренеры
|Дэйв Хэкстол
|Тодд Маклеллан