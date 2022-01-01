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Сан-Хосе Шаркс - Питтсбург Пингвинз 16 Января прямая трансляция

Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
16 января 2022, воскресенье. 06:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Сан-Хосе Шаркс Питтсбург Пингвинз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 16 Января 2022 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Главные тренеры
КанадаБоб Бугнер
СШАМайк Салливан
История личных встреч
02.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз8 : 5Сан-Хосе Шаркс
01.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс5 : 0Питтсбург Пингвинз
03.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 3 ОТСан-Хосе Шаркс
22.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз0 : 4Сан-Хосе Шаркс
16.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс5 : 2Питтсбург Пингвинз
31.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 2Сан-Хосе Шаркс
21.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 1Питтсбург Пингвинз
06.11.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс0 : 5Питтсбург Пингвинз
21.10.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 2Сан-Хосе Шаркс
13.06.2016 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли Сан-Хосе Шаркс1 : 3Питтсбург Пингвинз

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