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Вест Хэм Юнайтед - Лидс Юнайтед 16 Января прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
16 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия);
Вест Хэм Юнайтед Лидс Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Лидс Юнайтед, которое состоится 16 Января 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
ШотландияДэвид Мойес
АргентинаМарсело Бьельса
История личных встреч
09.01.2022Кубок Англии1/32 финалаВест Хэм Юнайтед2 : 0Лидс Юнайтед
25.09.2021Англия - Премьер-лигаТур 6Лидс Юнайтед1 : 2Вест Хэм Юнайтед
08.03.2021Англия - Премьер-лигаТур 27Вест Хэм Юнайтед2 : 0Лидс Юнайтед
11.12.2020Англия - Премьер-лигаТур 12Лидс Юнайтед1 : 2Вест Хэм Юнайтед
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура АПЛ: «Вест Хэм Юнайтед» — «Лидс Юнайтед». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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