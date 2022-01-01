Аугсбург - Айнтрахт Ф 16 Января прямая трансляция
Стадион: WWK-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
16 января 2022, воскресенье. 17:30 МСК. Германия - Бундеслига, 19-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Айнтрахт Ф, которое состоится 16 Января 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: WWK-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Главные тренеры
|Маркус Вайнцирль
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|21.08.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|0 : 0
|20.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|2 : 0
|19.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|0 : 2
|07.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|5 : 0
|14.09.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|2 : 1
|14.04.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|1 : 3
|24.11.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|1 : 3
|04.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|3 : 0
|16.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|1 : 2
|22.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|3 : 1