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Аугсбург - Айнтрахт Ф 16 Января прямая трансляция

Стадион: WWK-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
16 января 2022, воскресенье. 17:30 МСК. Германия - Бундеслига, 19-й тур
Аугсбург Айнтрахт Ф

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Айнтрахт Ф, которое состоится 16 Января 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: WWK-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Главные тренеры
Германия Маркус Вайнцирль
Австрия Оливер Гласнер
История личных встреч
21.08.2021 Германия - Бундеслига Тур 2 Айнтрахт Ф0 : 0Аугсбург
20.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 30 Айнтрахт Ф2 : 0Аугсбург
19.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 13 Аугсбург0 : 2Айнтрахт Ф
07.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 21 Айнтрахт Ф5 : 0Аугсбург
14.09.2019 Германия - Бундеслига Тур 4 Аугсбург2 : 1Айнтрахт Ф
14.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 29 Айнтрахт Ф1 : 3Аугсбург
24.11.2018 Германия - Бундеслига Тур 12 Аугсбург1 : 3Айнтрахт Ф
04.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 21 Аугсбург3 : 0Айнтрахт Ф
16.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 4 Айнтрахт Ф1 : 2Аугсбург
22.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 30 Айнтрахт Ф3 : 1Аугсбург

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