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Сассуоло - Верона 16 Января прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
16 января 2022, воскресенье. 14:30 МСК. Италия - Серия А, 22-й тур
Главный судья: Алессандро Пронтера (Италия);
Сассуоло Верона

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Верона, которое состоится 16 Января 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Верона
Верона
Главные тренеры
Италия Алессио Дионизи
Хорватия Игор Тудор
История личных встреч
21.08.2021 Италия - Серия А Тур 1 Верона2 : 3Сассуоло
13.03.2021 Италия - Серия А Тур 27 Сассуоло3 : 2Верона
22.11.2020 Италия - Серия А Тур 8 Верона0 : 2Сассуоло
28.06.2020 Италия - Серия А Тур 28 Сассуоло3 : 3Верона
25.10.2019 Италия - Серия А Тур 9 Верона0 : 1Сассуоло
18.04.2018 Италия - Серия А Тур 33 Верона0 : 1Сассуоло
25.11.2017 Италия - Серия А Тур 14 Сассуоло0 : 2Верона
01.05.2016 Италия - Серия А Тур 36 Сассуоло1 : 0Верона
20.12.2015 Италия - Серия А Тур 17 Верона1 : 1Сассуоло
26.04.2015 Италия - Серия А Тур 32 Верона3 : 2Сассуоло

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