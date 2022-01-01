Сассуоло - Верона 16 Января прямая трансляция
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
16 января 2022, воскресенье. 14:30 МСК. Италия - Серия А, 22-й тур
Главный судья: Алессандро Пронтера (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Верона, которое состоится 16 Января 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Верона
Верона
Главные тренеры
|Алессио Дионизи
|Игор Тудор
История личных встреч
|21.08.2021
|Италия - Серия А
|Тур 1
|2 : 3
|13.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 27
|3 : 2
|22.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 8
|0 : 2
|28.06.2020
|Италия - Серия А
|Тур 28
|3 : 3
|25.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 9
|0 : 1
|18.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 33
|0 : 1
|25.11.2017
|Италия - Серия А
|Тур 14
|0 : 2
|01.05.2016
|Италия - Серия А
|Тур 36
|1 : 0
|20.12.2015
|Италия - Серия А
|Тур 17
|1 : 1
|26.04.2015
|Италия - Серия А
|Тур 32
|3 : 2