Венеция - Эмполи 16 Января прямая трансляция
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 7450
16 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Италия - Серия А, 22-й тур
Главный судья: Пьеро Джакомелли (Триест, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Эмполи, которое состоится 16 Января 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венеция
Венеция
Эмполи
Эмполи
Главные тренеры
|Паоло Дзанетти
|Аурелио Андреацолли
История личных встреч
|11.09.2021
|Италия - Серия А
|Тур 3
|1 : 2
|26.02.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 25
|1 : 1
|01.11.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 6
|2 : 0
|03.07.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 32
|0 : 2
|23.11.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 13
|1 : 1
|17.03.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 31
|3 : 2
|21.10.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 10
|1 : 0