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Венеция - Эмполи 16 Января прямая трансляция

Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 7450
16 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Италия - Серия А, 22-й тур
Главный судья: Пьеро Джакомелли (Триест, Италия);
Венеция Эмполи

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Эмполи, которое состоится 16 Января 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венеция
Венеция
Эмполи
Эмполи
Главные тренеры
Италия Паоло Дзанетти
Италия Аурелио Андреацолли
История личных встреч
11.09.2021 Италия - Серия А Тур 3 Эмполи1 : 2Венеция
26.02.2021 Италия - Серия B Серия B. Тур 25 Эмполи1 : 1Венеция
01.11.2020 Италия - Серия B Серия B. Тур 6 Венеция2 : 0Эмполи
03.07.2020 Италия - Серия B Серия B. Тур 32 Венеция0 : 2Эмполи
23.11.2019 Италия - Серия B Серия B. Тур 13 Эмполи1 : 1Венеция
17.03.2018 Италия - Серия B Серия B. Тур 31 Эмполи3 : 2Венеция
21.10.2017 Италия - Серия B Серия B. Тур 10 Венеция1 : 0Эмполи

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