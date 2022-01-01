Страсбург - Монпелье 16 Января прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
16 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Франция - Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Пьер Гайуст (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Монпелье, которое состоится 16 Января 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Монпелье
Монпелье
Главные тренеры
|Жюльен Стефан
|Оливье Далль'Оглио
История личных встреч
|02.01.2022
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 0
|02.10.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|1 : 1
|09.05.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|2 : 3
|10.02.2021
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 2
|22.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|4 : 3
|29.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|3 : 0
|29.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|1 : 0
|20.04.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|1 : 3
|15.09.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|1 : 1
|23.02.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|0 : 0