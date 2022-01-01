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Страсбург - Монпелье 16 Января прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
16 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Франция - Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Пьер Гайуст (Франция);
Страсбург Монпелье

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Монпелье, которое состоится 16 Января 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Монпелье
Монпелье
Главные тренеры
Франция Жюльен Стефан
Франция Оливье Далль'Оглио
История личных встреч
02.01.2022 Кубок Франции 1/16 финала Монпелье1 : 0Страсбург
02.10.2021 Франция - Лига 1 Тур 9 Монпелье1 : 1Страсбург
09.05.2021 Франция - Лига 1 Тур 36 Страсбург2 : 3Монпелье
10.02.2021 Кубок Франции 1/32 финала Страсбург0 : 2Монпелье
22.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 11 Монпелье4 : 3Страсбург
29.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 27 Монпелье3 : 0Страсбург
29.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 8 Страсбург1 : 0Монпелье
20.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 33 Страсбург1 : 3Монпелье
15.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 5 Монпелье1 : 1Страсбург
23.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 27 Страсбург0 : 0Монпелье

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