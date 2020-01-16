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Монако - Клермон 16 Января прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
16 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Франция - Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Монако Клермон

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Клермон, которое состоится 16 Января 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Клермон
Клермон-Ферран
Главные тренеры
Бельгия Филипп Клеман
Франция Паскаль Гастьен
История личных встреч
26.09.2021 Франция - Лига 1 Тур 8 Клермон1 : 3Монако

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