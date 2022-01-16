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Лорьян - Анже 16 Января прямая трансляция

Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
16 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Франция - Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Йоан Амель (Франция);
Лорьян Анже

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Анже, которое состоится 16 Января 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лорьян
Лорьян
Анже
Анже
Главные тренеры
Франция Кристоф Пеллиссье
Франция Жеральд Батикл
История личных встреч
21.11.2021 Франция - Лига 1 Тур 14 Анже1 : 0Лорьян
02.05.2021 Франция - Лига 1 Тур 35 Лорьян2 : 0Анже
06.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 13 Анже2 : 0Лорьян
07.01.2018 Кубок Франции 1/32 финала Анже0 : 2Лорьян
06.05.2017 Франция - Лига 1 Тур 36 Лорьян1 : 1Анже
03.12.2016 Франция - Лига 1 Тур 16 Анже2 : 2Лорьян
19.03.2016 Франция - Лига 1 Тур 31 Анже5 : 1Лорьян
12.09.2015 Франция - Лига 1 Тур 5 Лорьян3 : 1Анже

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