Лорьян - Анже 16 Января прямая трансляция
Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
16 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Франция - Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Йоан Амель (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Анже, которое состоится 16 Января 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лорьян
Лорьян
Анже
Анже
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
|Жеральд Батикл
История личных встреч
|21.11.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|1 : 0
|02.05.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|2 : 0
|06.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|2 : 0
|07.01.2018
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 2
|06.05.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|1 : 1
|03.12.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|2 : 2
|19.03.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|5 : 1
|12.09.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|3 : 1