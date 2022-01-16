Реймс - Метц 16 Января прямая трансляция
Стадион: Огюст Делоне II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
16 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Франция - Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Метц, которое состоится 16 Января 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делоне II (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реймс
Реймс
Метц
Метц
Главные тренеры
|Оскар Гарсия
|Фредерик Антонетти
История личных встреч
|22.08.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|1 : 1
|18.04.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|0 : 0
|20.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|2 : 1
|25.01.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|0 : 1
|23.11.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|1 : 1
|22.02.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|0 : 0
|27.09.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|3 : 0