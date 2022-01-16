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Реймс - Метц 16 Января прямая трансляция

Стадион: Огюст Делоне II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
16 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Франция - Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Реймс Метц

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Метц, которое состоится 16 Января 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делоне II (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реймс
Реймс
Метц
Метц
Главные тренеры
Испания Оскар Гарсия
Франция Фредерик Антонетти
История личных встреч
22.08.2021 Франция - Лига 1 Тур 3 Метц1 : 1Реймс
18.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 33 Реймс0 : 0Метц
20.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 4 Метц2 : 1Реймс
25.01.2020 Франция - Лига 1 Тур 21 Реймс0 : 1Метц
23.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 14 Метц1 : 1Реймс
22.02.2015 Франция - Лига 1 Тур 26 Реймс0 : 0Метц
27.09.2014 Франция - Лига 1 Тур 8 Метц3 : 0Реймс

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