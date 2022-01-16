Труа - Лион 16 Января прямая трансляция
Стадион: Стад де л'Об (Труа, Франция), вместимость: 21877
16 января 2022, воскресенье. 19:05 МСК. Франция - Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Труа - Лион, которое состоится 16 Января 2022 года в 19:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де л'Об (Труа, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Труа
Труа
Лион
Лион
Главные тренеры
|Брюно Ирл
|Петер Бош
История личных встреч
|22.09.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|3 : 1
|06.05.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|3 : 0
|22.10.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|0 : 5
|09.01.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|4 : 1
|31.10.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|0 : 1
|05.02.2014
|Франция - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 1
|12.01.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|1 : 2
|18.08.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|4 : 1
|04.02.2007
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|1 : 0
|09.09.2006
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|2 : 0