Свернуть список

Труа - Лион 16 Января прямая трансляция

Стадион: Стад де л'Об (Труа, Франция), вместимость: 21877
16 января 2022, воскресенье. 19:05 МСК. Франция - Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Труа Лион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Труа - Лион, которое состоится 16 Января 2022 года в 19:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де л'Об (Труа, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Труа
Труа
Лион
Лион
Главные тренеры
Франция Брюно Ирл
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
22.09.2021 Франция - Лига 1 Тур 7 Лион3 : 1Труа
06.05.2018 Франция - Лига 1 Тур 36 Лион3 : 0Труа
22.10.2017 Франция - Лига 1 Тур 10 Труа0 : 5Лион
09.01.2016 Франция - Лига 1 Тур 20 Лион4 : 1Труа
31.10.2015 Франция - Лига 1 Тур 12 Труа0 : 1Лион
05.02.2014 Франция - Кубок лиги 1/2 финала Лион2 : 1Труа
12.01.2013 Франция - Лига 1 Тур 20 Труа1 : 2Лион
18.08.2012 Франция - Лига 1 Тур 2 Лион4 : 1Труа
04.02.2007 Франция - Лига 1 Тур 23 Труа1 : 0Лион
09.09.2006 Франция - Лига 1 Тур 5 Лион2 : 0Труа

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close