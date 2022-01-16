Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне 16 Января прямая трансляция
Стадион: Дуала (Дуала, Камерун), вместимость: 50000
16 января 2022, воскресенье. 19:00 МСК. Кубок африканских наций, Группа E. 2-й тур
Главный судья: Магетт Н'Диайе (Сенегал);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне, которое состоится 16 Января 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа E. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Дуала (Дуала, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кот-д'Ивуар
Сьерра-Леоне
Главные тренеры
|Патрис Бомель
|Джон Кейстер