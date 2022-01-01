Панатинаикос - Олимпиакос 16 Января прямая трансляция
Стадион: Апостолос Николаидис (Афины, Греция), вместимость: 16620
16 января 2022, воскресенье. 20:30 МСК. Греция - Суперлига, Суперлига. 18-й тур
Главный судья: Павел Рачковски (Варшава, Польша);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Панатинаикос - Олимпиакос, которое состоится 16 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Греция - Суперлига, Суперлига. 18-й тур, оно проводится на стадионе: Апостолос Николаидис (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Панатинаикос
Афины
Олимпиакос
Пирей
Главные тренеры
|Иван Йованович
|Педру Мартинш
История личных встреч
|03.10.2021
|Греция - Суперлига
|Суперлига. Тур 5
|0 : 0
|16.05.2021
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. Тур 10
|1 : 4
|11.04.2021
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. Тур 3
|3 : 1
|14.02.2021
|Греция - Суперлига
|Суперлига. Тур 22
|2 : 1
|21.11.2020
|Греция - Суперлига
|Суперлига. Тур 9
|1 : 0
|05.07.2020
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. Тур 6
|0 : 0
|21.06.2020
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. Тур 3
|3 : 0
|05.01.2020
|Греция - Суперлига
|Суперлига. Тур 17
|1 : 0
|22.09.2019
|Греция - Суперлига
|Суперлига. Тур 4
|1 : 1
|17.03.2019
|Греция - Суперлига
|Тур 25
|0 : 1