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Панатинаикос - Олимпиакос 16 Января прямая трансляция

Стадион: Апостолос Николаидис (Афины, Греция), вместимость: 16620
16 января 2022, воскресенье. 20:30 МСК. Греция - Суперлига, Суперлига. 18-й тур
Главный судья: Павел Рачковски (Варшава, Польша);
Панатинаикос Олимпиакос

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Панатинаикос - Олимпиакос, которое состоится 16 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Греция - Суперлига, Суперлига. 18-й тур, оно проводится на стадионе: Апостолос Николаидис (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Панатинаикос
Афины
Олимпиакос
Пирей
Главные тренеры
Сербия Иван Йованович
Португалия Педру Мартинш
История личных встреч
03.10.2021 Греция - Суперлига Суперлига. Тур 5 Олимпиакос0 : 0Панатинаикос
16.05.2021 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. Тур 10 Панатинаикос1 : 4Олимпиакос
11.04.2021 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. Тур 3 Олимпиакос3 : 1Панатинаикос
14.02.2021 Греция - Суперлига Суперлига. Тур 22 Панатинаикос2 : 1Олимпиакос
21.11.2020 Греция - Суперлига Суперлига. Тур 9 Олимпиакос1 : 0Панатинаикос
05.07.2020 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. Тур 6 Панатинаикос0 : 0Олимпиакос
21.06.2020 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. Тур 3 Олимпиакос3 : 0Панатинаикос
05.01.2020 Греция - Суперлига Суперлига. Тур 17 Олимпиакос1 : 0Панатинаикос
22.09.2019 Греция - Суперлига Суперлига. Тур 4 Панатинаикос1 : 1Олимпиакос
17.03.2019 Греция - Суперлига Тур 25 Панатинаикос0 : 1Олимпиакос

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