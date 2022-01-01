Бетис - Севилья 16 Января прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
16 января 2022, воскресенье. 18:00 МСК. Кубок Испании, 1/8 финала
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Севилья, которое состоится 16 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Севилья
Севилья
|13
|вр
|Руй Силва
|15
|зщ
|Алекс Морено
|3
|зщ
|Эдгар Гонсалес
|16
|зщ
|Херман Песселья
|19
|зщ
|Эктор Бельерин
39'
|14
|пз
|Вильям Карвалью
|21
|пз
|Гвидо Родригес
|10
|пз
|Серхио Каналес
|7
|нп
|Хуанми
79'
|8
|нп
|Набиль Фекир
|9
|нп
|Борха Иглесиас
|23
|зщ
|Юссуф Сабали
39'
|11
|нп
|Кристиан Тельо
79'
|33
|вр
|Альфонсо Пастор
|4
|зщ
|Карим Рекик
78'
|20
|зщ
|Диего Карлос
|2
|зщ
|Гонсало Монтьель
90'
|6
|пз
|Неманья Гудель
39'67'
|10
|пз
|Иван Ракитич
|8
|пз
|Жоан Жордан
39'
|21
|пз
|Оливер Торрес
67'
|24
|пз
|Алехандро Гомес
|5
|пз
|Лукас Окампос
|12
|нп
|Рафаэль Мир
67'
|23
|зщ
|Жюль Кунде
39'
|19
|зщ
|Маркос Акунья
39'
|9
|нп
|Хесус Корона
67'
|36
|нп
|Иван Ромеро
78'
|38
|пз
|Антонио Сарсана
90'
Запасные
|25
|вр
|Клаудио Браво
|1
|вр
|Хоэль Роблес
|33
|зщ
|Хуан Гонсалес
|6
|зщ
|Виктор Руис
|22
|пз
|Виктор Камараса
|18
|пз
|Андрес Гуардадо
|20
|пз
|Диего Лайнес
|28
|пз
|Родри
|24
|нп
|Айтор Руибаль
|41
|вр
|Альберто Флорес
|40
|вр
|Адриан Гонсалес
|3
|зщ
|Людвиг Аугустинсон
|43
|пз
|Начо Кинтана
|14
|пз
|Оскар Родригес
|32
|пз
|Хуанлу Санчес
|22
|нп
|Уссама Идрисси
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Хулен Лопетеги
История личных встреч
|07.11.2021
|Испания - Примера
|Тур 13
|0 : 2
|14.03.2021
|Испания - Примера
|Тур 27
|1 : 0
|02.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 17
|1 : 1
|11.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 28
|2 : 0
|10.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 13
|1 : 2
|13.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 32
|3 : 2
|02.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 3
|1 : 0
|12.05.2018
|Испания - Примера
|Тур 37
|2 : 2
|06.01.2018
|Испания - Примера
|Тур 18
|3 : 5
|25.02.2017
|Испания - Примера
|Тур 24
|1 : 2