Свернуть список

Бетис - Севилья 16 Января прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
16 января 2022, воскресенье. 18:00 МСК. Кубок Испании, 1/8 финала
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Бетис Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Севилья, которое состоится 16 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Севилья
Севилья
13ПортугалияврРуй Силва
15ИспаниязщАлекс Морено
3ИспаниязщЭдгар Гонсалес
16АргентиназщХерман Песселья
19ИспаниязщЭктор Бельерин
39'
14ПортугалияпзВильям Карвалью
21АргентинапзГвидо Родригес
10ИспанияпзСерхио Каналес
7Испаниянп Хуанми
79'
8ФранциянпНабиль Фекир
9ИспаниянпБорха Иглесиас
23СенегалзщЮссуф Сабали
39'
11ИспаниянпКристиан Тельо
79'
33ИспанияврАльфонсо Пастор
4НидерландызщКарим Рекик
78'
20БразилиязщДиего Карлос
2АргентиназщГонсало Монтьель
90'
6СербияпзНеманья Гудель
39'67'
10ХорватияпзИван Ракитич
8ИспанияпзЖоан Жордан
39'
21ИспанияпзОливер Торрес
67'
24АргентинапзАлехандро Гомес
5АргентинапзЛукас Окампос
12ИспаниянпРафаэль Мир
67'
23ФранциязщЖюль Кунде
39'
19АргентиназщМаркос Акунья
39'
9МексиканпХесус Корона
67'
36ИспаниянпИван Ромеро
78'
38ИспанияпзАнтонио Сарсана
90'
Запасные
25ЧиливрКлаудио Браво
1ИспанияврХоэль Роблес
33ИспаниязщХуан Гонсалес
6ИспаниязщВиктор Руис
22ИспанияпзВиктор Камараса
18МексикапзАндрес Гуардадо
20МексикапзДиего Лайнес
28Испанияпз Родри
24ИспаниянпАйтор Руибаль
41ИспанияврАльберто Флорес
40ИспанияврАдриан Гонсалес
3ШвециязщЛюдвиг Аугустинсон
43ИспанияпзНачо Кинтана
14ИспанияпзОскар Родригес
32ИспанияпзХуанлу Санчес
22МарокконпУссама Идрисси
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
ИспанияХулен Лопетеги
История личных встреч
07.11.2021 Испания - Примера Тур 13 Бетис0 : 2Севилья
14.03.2021 Испания - Примера Тур 27 Севилья1 : 0Бетис
02.01.2021 Испания - Примера Тур 17 Бетис1 : 1Севилья
11.06.2020 Испания - Примера Тур 28 Севилья2 : 0Бетис
10.11.2019 Испания - Примера Тур 13 Бетис1 : 2Севилья
13.04.2019 Испания - Примера Тур 32 Севилья3 : 2Бетис
02.09.2018 Испания - Примера Тур 3 Бетис1 : 0Севилья
12.05.2018 Испания - Примера Тур 37 Бетис2 : 2Севилья
06.01.2018 Испания - Примера Тур 18 Севилья3 : 5Бетис
25.02.2017 Испания - Примера Тур 24 Бетис1 : 2Севилья

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close