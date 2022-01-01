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Аризона Койотс - Монреаль Канадиенс 18 Января прямая трансляция

Стадион: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США), вместимость: 17799
18 января 2022, вторник. 00:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Аризона Койотс Монреаль Канадиенс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Монреаль Канадиенс, которое состоится 18 Января 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Главные тренеры
Канада Андре Туриньи
Канада Доминик Дюшарм
История личных встреч
11.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 3Аризона Койотс
31.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 4Монреаль Канадиенс
24.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 1Аризона Койотс
21.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 2Монреаль Канадиенс
16.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 2Монреаль Канадиенс
17.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 5Аризона Койотс
10.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 5 ОТМонреаль Канадиенс
21.10.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс5 : 2Аризона Койотс
16.02.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс6 : 2Монреаль Канадиенс
20.11.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 3Аризона Койотс

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