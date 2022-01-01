Аризона Койотс - Монреаль Канадиенс 18 Января прямая трансляция
Стадион: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США), вместимость: 17799
18 января 2022, вторник. 00:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Монреаль Канадиенс, которое состоится 18 Января 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Главные тренеры
|Андре Туриньи
|Доминик Дюшарм
История личных встреч
|11.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|31.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|24.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|21.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|16.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|17.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|10.02.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|21.10.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|16.02.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|20.11.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3