Сан-Хосе Шаркс - Лос-Анджелес Кингз 18 Января прямая трансляция
Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
18 января 2022, вторник. 00:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 18 Января 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Главные тренеры
|Боб Бугнер
|Тодд Маклеллан
История личных встреч
|29.09.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 4 Б
|11.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|10.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|04.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|03.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|25.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|23.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|12.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|10.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|28.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ