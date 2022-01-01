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Сан-Хосе Шаркс - Лос-Анджелес Кингз 18 Января прямая трансляция

Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
18 января 2022, вторник. 00:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Сан-Хосе Шаркс Лос-Анджелес Кингз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 18 Января 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Главные тренеры
Канада Боб Бугнер
Канада Тодд Маклеллан
История личных встреч
29.09.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Сан-Хосе Шаркс3 : 4 БЛос-Анджелес Кингз
11.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 4Лос-Анджелес Кингз
10.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс5 : 2Лос-Анджелес Кингз
04.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 3Сан-Хосе Шаркс
03.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз0 : 3Сан-Хосе Шаркс
25.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 2Лос-Анджелес Кингз
23.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 1Лос-Анджелес Кингз
12.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз6 : 2Сан-Хосе Шаркс
10.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 4 БСан-Хосе Шаркс
28.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 3 ОТЛос-Анджелес Кингз

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