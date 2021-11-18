Сиэтл Кракен - Чикаго Блэкхоукс 18 Января прямая трансляция
Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
18 января 2022, вторник. 01:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 18 Января 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Главные тренеры
|Дэйв Хэкстол
|Дерек Кинг (и.о.)
История личных встреч
|18.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4