Свернуть список

Бетис - Алавес 18 Января прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
18 января 2022, вторник. 22:00 МСК. Испания - Примера, 21-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Бетис Алавес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Алавес, которое состоится 18 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Алавес
Витория
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
ИспанияХосе Луис Мендилибар
История личных встреч
18.10.2021Испания - ПримераТур 9Алавес0 : 1Бетис
08.03.2021Испания - ПримераТур 26Бетис3 : 2Алавес
13.09.2020Испания - ПримераТур 1Алавес0 : 1Бетис
16.07.2020Испания - ПримераТур 37Бетис1 : 2Алавес
05.01.2020Испания - ПримераТур 19Алавес1 : 1Бетис
17.02.2019Испания - ПримераТур 24Бетис1 : 1Алавес
25.08.2018Испания - ПримераТур 2Алавес0 : 0Бетис
12.03.2018Испания - ПримераТур 28Алавес1 : 3Бетис
21.10.2017Испания - ПримераТур 9Бетис2 : 0Алавес
30.04.2017Испания - ПримераТур 35Бетис1 : 4Алавес

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close