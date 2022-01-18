Бетис - Алавес 18 Января прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
18 января 2022, вторник. 22:00 МСК. Испания - Примера, 21-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Алавес, которое состоится 18 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Алавес
Витория
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
|18.10.2021
|Испания - Примера
|Тур 9
|0 : 1
|08.03.2021
|Испания - Примера
|Тур 26
|3 : 2
|13.09.2020
|Испания - Примера
|Тур 1
|0 : 1
|16.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 37
|1 : 2
|05.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 19
|1 : 1
|17.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 24
|1 : 1
|25.08.2018
|Испания - Примера
|Тур 2
|0 : 0
|12.03.2018
|Испания - Примера
|Тур 28
|1 : 3
|21.10.2017
|Испания - Примера
|Тур 9
|2 : 0
|30.04.2017
|Испания - Примера
|Тур 35
|1 : 4