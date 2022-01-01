Свернуть список

Кёльн - Гамбург 18 Января прямая трансляция

Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
18 января 2022, вторник. 20:30 МСК. Кубок Германии, 1/8 финала
Кёльн Гамбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Гамбург, которое состоится 18 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
ГерманияШтеффен Баумгарт
ГерманияТим Вальтер
История личных встреч
15.04.2019Германия - Вторая БундеслигаТур 29Кёльн1 : 1Гамбург
05.11.2018Германия - Вторая БундеслигаТур 12Гамбург1 : 0Кёльн
20.01.2018Германия - БундеслигаТур 19Гамбург0 : 2Кёльн
25.08.2017Германия - БундеслигаТур 2Кёльн1 : 3Гамбург
01.04.2017Германия - БундеслигаТур 26Гамбург2 : 1Кёльн
07.02.2017Кубок Германии1/8 финалаГамбург2 : 0Кёльн
30.10.2016Германия - БундеслигаТур 9Кёльн3 : 0Гамбург
07.02.2016Германия - БундеслигаТур 20Гамбург1 : 1Кёльн
29.08.2015Германия - БундеслигаТур 3Кёльн2 : 1Гамбург
31.01.2015Германия - БундеслигаТур 18Гамбург0 : 2Кёльн

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close