Кёльн - Гамбург 18 Января прямая трансляция
Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
18 января 2022, вторник. 20:30 МСК. Кубок Германии, 1/8 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Гамбург, которое состоится 18 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кёльн
Кёльн
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Тим Вальтер
История личных встреч
|15.04.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 29
|1 : 1
|05.11.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 12
|1 : 0
|20.01.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|0 : 2
|25.08.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|1 : 3
|01.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|2 : 1
|07.02.2017
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 0
|30.10.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|3 : 0
|07.02.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|1 : 1
|29.08.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|2 : 1
|31.01.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|0 : 2