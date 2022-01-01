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Мюнхен-1860 - Карлсруэ 18 Января прямая трансляция

Стадион: Грюнвальдер (Мюнхен, Германия), вместимость: 12500
18 января 2022, вторник. 20:30 МСК. Кубок Германии, 1/8 финала
Мюнхен-1860 Карлсруэ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мюнхен-1860 - Карлсруэ, которое состоится 18 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Грюнвальдер (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мюнхен-1860
Мюнхен
Карлсруэ
Карлсруэ
Главные тренеры
ГерманияМихаэль Кёлльнер
ГерманияКристиан Айхнер
История личных встреч
11.02.2017Германия - Вторая БундеслигаТур 20Мюнхен-18602 : 1Карлсруэ
27.08.2016Германия - Вторая БундеслигаТур 3Карлсруэ0 : 0Мюнхен-1860
20.08.2016Кубок Германии1-й раундМюнхен-18602 : 1Карлсруэ
03.04.2016Германия - Вторая БундеслигаТур 28Карлсруэ3 : 1Мюнхен-1860
19.10.2015Германия - Вторая БундеслигаТур 11Мюнхен-18600 : 1Карлсруэ
24.05.2015Германия - Вторая БундеслигаТур 34Карлсруэ2 : 0Мюнхен-1860
13.12.2014Германия - Вторая БундеслигаТур 17Мюнхен-18602 : 3Карлсруэ

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