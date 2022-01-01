Мюнхен-1860 - Карлсруэ 18 Января прямая трансляция
Стадион: Грюнвальдер (Мюнхен, Германия), вместимость: 12500
18 января 2022, вторник. 20:30 МСК. Кубок Германии, 1/8 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мюнхен-1860 - Карлсруэ, которое состоится 18 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Грюнвальдер (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мюнхен-1860
Мюнхен
Карлсруэ
Карлсруэ
Главные тренеры
|Михаэль Кёлльнер
|Кристиан Айхнер
История личных встреч
|11.02.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 20
|2 : 1
|27.08.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 3
|0 : 0
|20.08.2016
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 1
|03.04.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 28
|3 : 1
|19.10.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 11
|0 : 1
|24.05.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 34
|2 : 0
|13.12.2014
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 17
|2 : 3