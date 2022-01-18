Бохум - Майнц 18 Января прямая трансляция
Стадион: Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 29448
18 января 2022, вторник. 22:45 МСК. Кубок Германии, 1/8 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Майнц, которое состоится 18 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бохум
Бохум
Майнц
Майнц
Главные тренеры
|Томас Райс
|Бо Свенссон
История личных встреч
|15.01.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|1 : 0
|21.08.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|2 : 0
|23.12.2020
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 2 0 : 3
|20.02.2010
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|0 : 0
|19.09.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|2 : 3
|27.01.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|0 : 1
|12.08.2006
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|2 : 1