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Бохум - Майнц 18 Января прямая трансляция

Стадион: Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 29448
18 января 2022, вторник. 22:45 МСК. Кубок Германии, 1/8 финала
Бохум Майнц

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Майнц, которое состоится 18 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бохум
Бохум
Майнц
Майнц
Главные тренеры
ГерманияТомас Райс
ДанияБо Свенссон
История личных встреч
15.01.2022Германия - БундеслигаТур 19Майнц1 : 0Бохум
21.08.2021Германия - БундеслигаТур 2Бохум2 : 0Майнц
23.12.2020Кубок Германии2-й раундМайнц2 : 2 0 : 3Бохум
20.02.2010Германия - БундеслигаТур 23Майнц0 : 0Бохум
19.09.2009Германия - БундеслигаТур 6Бохум2 : 3Майнц
27.01.2007Германия - БундеслигаТур 18Бохум0 : 1Майнц
12.08.2006Германия - БундеслигаТур 1Майнц2 : 1Бохум

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