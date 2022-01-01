Престон Норт Энд - Шеффилд Юнайтед 18 Января прямая трансляция
Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
18 января 2022, вторник. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур
Главный судья: Дэвид Уэбб (Дарем, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 18 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
|Райан Лоу
|Пол Хекингботтом
История личных встреч
|14.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 7
|2 : 2
|06.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 40
|0 : 1
|22.09.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 9
|3 : 2
|28.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 45
|0 : 1
|27.01.2018
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 0
|16.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 22
|1 : 0
|03.02.2015
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 3
|24.01.2015
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 1
|10.01.2015
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 25
|2 : 1
|30.08.2014
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 5
|1 : 1