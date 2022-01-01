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Престон Норт Энд - Шеффилд Юнайтед 18 Января прямая трансляция

Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
18 января 2022, вторник. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур
Главный судья: Дэвид Уэбб (Дарем, Англия);
Престон Норт Энд Шеффилд Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 18 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
АнглияРайан Лоу
АнглияПол Хекингботтом
История личных встреч
14.09.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 7Шеффилд Юнайтед2 : 2Престон Норт Энд
06.04.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 40Престон Норт Энд0 : 1Шеффилд Юнайтед
22.09.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 9Шеффилд Юнайтед3 : 2Престон Норт Энд
28.04.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 45Шеффилд Юнайтед0 : 1Престон Норт Энд
27.01.2018Кубок Англии1/16 финалаШеффилд Юнайтед1 : 0Престон Норт Энд
16.12.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 22Престон Норт Энд1 : 0Шеффилд Юнайтед
03.02.2015Кубок Англии1/16 финалаШеффилд Юнайтед1 : 3Престон Норт Энд
24.01.2015Кубок Англии1/16 финалаПрестон Норт Энд1 : 1Шеффилд Юнайтед
10.01.2015Англия - Первая лигаПервая лига. Тур 25Шеффилд Юнайтед2 : 1Престон Норт Энд
30.08.2014Англия - Первая лигаПервая лига. Тур 5Престон Норт Энд1 : 1Шеффилд Юнайтед

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