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Нью-Йорк Айлендерс - Филадельфия Флайерз 18 Января прямая трансляция

Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
18 января 2022, вторник. 03:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс Филадельфия Флайерз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Филадельфия Флайерз, которое состоится 18 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Главные тренеры
КанадаБарри Тротц
КанадаМайк Йео (и.о.)
История личных встреч
06.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Нью-Йорк Айлендерс3 : 0 БФиладельфия Флайерз
29.09.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Филадельфия Флайерз2 : 3 БНью-Йорк Айлендерс
19.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз0 : 1 ОТНью-Йорк Айлендерс
09.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 2 БФиладельфия Флайерз
04.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 2 БФиладельфия Флайерз
23.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 2 ОТНью-Йорк Айлендерс
21.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс6 : 1Филадельфия Флайерз
19.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 4Филадельфия Флайерз
01.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 3 ОТНью-Йорк Айлендерс
31.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 2 ОТНью-Йорк Айлендерс

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