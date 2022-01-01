Сент-Луис Блюз - Нэшвилл Предаторз 18 Января прямая трансляция
Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
18 января 2022, вторник. 04:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 18 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Главные тренеры
|Крэйг Берюбе
|Джон Хайнс
История личных встреч
|12.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|17.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|15.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|26.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|24.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|27.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|10.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|09.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|24.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|22.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1