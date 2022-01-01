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Сент-Луис Блюз - Нэшвилл Предаторз 18 Января прямая трансляция

Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
18 января 2022, вторник. 04:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз Нэшвилл Предаторз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 18 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Главные тренеры
КанадаКрэйг Берюбе
СШАДжон Хайнс
История личных встреч
12.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 4 ОТНэшвилл Предаторз
17.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 1Сент-Луис Блюз
15.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 4Нэшвилл Предаторз
26.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 2 БСент-Луис Блюз
24.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 4Нэшвилл Предаторз
27.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 0Нэшвилл Предаторз
10.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 5 ОТСент-Луис Блюз
09.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 2Нэшвилл Предаторз
24.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз6 : 2Нэшвилл Предаторз
22.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 1Сент-Луис Блюз

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