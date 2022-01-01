Вегас Голден Найтс - Питтсбург Пингвинз 18 Января прямая трансляция
Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
18 января 2022, вторник. 06:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 18 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Главные тренеры
|Питер Дебур
|Майк Салливан
История личных встреч
|08.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|20.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|20.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|12.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|07.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|15.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1