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Вегас Голден Найтс - Питтсбург Пингвинз 18 Января прямая трансляция

Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
18 января 2022, вторник. 06:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс Питтсбург Пингвинз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 18 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Главные тренеры
КанадаПитер Дебур
СШАМайк Салливан
История личных встреч
08.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 4Питтсбург Пингвинз
20.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз0 : 3Вегас Голден Найтс
20.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс7 : 3Питтсбург Пингвинз
12.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 2Вегас Голден Найтс
07.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 4Вегас Голден Найтс
15.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс2 : 1Питтсбург Пингвинз

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