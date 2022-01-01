Лос-Анджелес Лейкерс - Юта Джаз прямая трансляция 18.01.2022
Стадион: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США), вместимость: 19506
18 января 2022, вторник. 06:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Лейкерс - Юта Джаз, которое состоится 18 Января 2022 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Главные тренеры
|Фрэнк Вогель
|Куин Снайдер
История личных встреч
|20.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 111
|17.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|127 : 115
|25.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 89
|04.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 116
|05.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 121
|26.10.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|95 : 86
|08.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 109
|28.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 100
|12.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 95
|24.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|90 : 83