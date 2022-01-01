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Лос-Анджелес Лейкерс - Юта Джаз прямая трансляция 18.01.2022

Стадион: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США), вместимость: 19506
18 января 2022, вторник. 06:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Лейкерс Юта Джаз

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Лейкерс - Юта Джаз, которое состоится 18 Января 2022 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Главные тренеры
СШАФрэнк Вогель
СШАКуин Снайдер
История личных встреч
20.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс97 : 111Юта Джаз
17.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс127 : 115Юта Джаз
25.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз114 : 89Лос-Анджелес Лейкерс
04.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз108 : 116Лос-Анджелес Лейкерс
05.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз96 : 121Лос-Анджелес Лейкерс
26.10.2019 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс95 : 86Юта Джаз
08.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс113 : 109Юта Джаз
28.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз115 : 100Лос-Анджелес Лейкерс
12.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз113 : 95Лос-Анджелес Лейкерс
24.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс90 : 83Юта Джаз

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