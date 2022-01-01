Даллас Маверикс - Оклахома-Сити Тандер прямая трансляция 18.01.2022
Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 21041
18 января 2022, вторник. 04:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Маверикс - Оклахома-Сити Тандер, которое состоится 18 Января 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Даллас Маверикс
Даллас
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Главные тренеры
|Джейсон Кидд
|Марк Дэйгнолт
История личных встреч
|03.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|86 : 95
|13.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|84 : 103
|30.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 127
|12.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 108
|04.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|87 : 78
|28.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 107
|01.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 101
|31.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 106
|01.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 102
|31.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 103