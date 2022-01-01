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Даллас Маверикс - Оклахома-Сити Тандер прямая трансляция 18.01.2022

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 21041
18 января 2022, вторник. 04:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Даллас Маверикс Оклахома-Сити Тандер

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Маверикс - Оклахома-Сити Тандер, которое состоится 18 Января 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Маверикс
Даллас
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Главные тренеры
СШАДжейсон Кидд
СШАМарк Дэйгнолт
История личных встреч
03.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер86 : 95Даллас Маверикс
13.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер84 : 103Даллас Маверикс
30.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер106 : 127Даллас Маверикс
12.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер116 : 108Даллас Маверикс
04.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс87 : 78Оклахома-Сити Тандер
28.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер97 : 107Даллас Маверикс
01.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер106 : 101Даллас Маверикс
31.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер103 : 106Даллас Маверикс
01.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер122 : 102Даллас Маверикс
31.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс105 : 103Оклахома-Сити Тандер

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