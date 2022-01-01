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Сан-Антонио Спёрс - Финикс Санз прямая трансляция 18.01.2022

Стадион: Эй-Ти-энд-Ти-центр (Сан-Антонио, США), вместимость: 18825
18 января 2022, вторник. 04:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Сан-Антонио Спёрс Финикс Санз

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Антонио Спёрс - Финикс Санз, которое состоится 18 Января 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эй-Ти-энд-Ти-центр (Сан-Антонио, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Финикс Санз
Финикс
Главные тренеры
СШАГрег Попович
СШАМонти Уильямс
История личных встреч
07.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз108 : 104Сан-Антонио Спёрс
23.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс111 : 115Финикс Санз
16.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс121 : 123Финикс Санз
15.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс103 : 140Финикс Санз
18.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз85 : 111Сан-Антонио Спёрс
25.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс99 : 103Финикс Санз
21.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз118 : 120Сан-Антонио Спёрс
15.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз119 : 121Сан-Антонио Спёрс
30.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс126 : 124Финикс Санз
12.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс111 : 86Финикс Санз

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