Сан-Антонио Спёрс - Финикс Санз прямая трансляция 18.01.2022
Стадион: Эй-Ти-энд-Ти-центр (Сан-Антонио, США), вместимость: 18825
18 января 2022, вторник. 04:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Антонио Спёрс - Финикс Санз, которое состоится 18 Января 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эй-Ти-энд-Ти-центр (Сан-Антонио, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Финикс Санз
Финикс
Главные тренеры
|Грег Попович
|Монти Уильямс
История личных встреч
|07.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 104
|23.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 115
|16.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 123
|15.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 140
|18.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|85 : 111
|25.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 103
|21.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 120
|15.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 121
|30.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 124
|12.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 86