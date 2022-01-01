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Орландо Мэджик - Портленд Трэйл Блэйзерс прямая трансляция 18.01.2022

Стадион: Эмвей-центр (Орландо, США), вместимость: 19298
18 января 2022, вторник. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Орландо Мэджик Портленд Трэйл Блэйзерс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Орландо Мэджик - Портленд Трэйл Блэйзерс, которое состоится 18 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эмвей-центр (Орландо, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Орландо Мэджик
Орландо
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
История личных встреч
27.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик105 : 112Портленд Трэйл Блэйзерс
10.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс106 : 97Орландо Мэджик
03.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик107 : 130Портленд Трэйл Блэйзерс
21.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс118 : 103Орландо Мэджик
29.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс115 : 112Орландо Мэджик
26.10.2018 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик114 : 128Портленд Трэйл Блэйзерс
16.12.2017 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик88 : 95Портленд Трэйл Блэйзерс
16.11.2017 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс99 : 94Орландо Мэджик
24.02.2017 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик103 : 112Портленд Трэйл Блэйзерс
14.01.2017 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс109 : 115Орландо Мэджик

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