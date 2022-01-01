Орландо Мэджик - Портленд Трэйл Блэйзерс прямая трансляция 18.01.2022
Стадион: Эмвей-центр (Орландо, США), вместимость: 19298
18 января 2022, вторник. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Орландо Мэджик - Портленд Трэйл Блэйзерс, которое состоится 18 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эмвей-центр (Орландо, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Орландо Мэджик
Орландо
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
История личных встреч
|27.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 112
|10.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 97
|03.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 130
|21.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 103
|29.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 112
|26.10.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 128
|16.12.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|88 : 95
|16.11.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 94
|24.02.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 112
|14.01.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 115