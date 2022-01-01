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Майами Хит - Торонто Рэпторс прямая трансляция 18.01.2022

Стадион: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США), вместимость: 20296
18 января 2022, вторник. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Майами Хит Торонто Рэпторс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Майами Хит - Торонто Рэпторс, которое состоится 18 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майами Хит
Майами
Торонто Рэпторс
Торонто
Главные тренеры
СШАЭрик Споэльстра
СШАНик Нёрс
История личных встреч
25.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит116 : 108Торонто Рэпторс
23.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс101 : 81Майами Хит
21.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс102 : 111Майами Хит
03.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит103 : 107Торонто Рэпторс
03.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит84 : 76Торонто Рэпторс
04.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс110 : 121Майами Хит
07.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс117 : 109 ОТМайами Хит
10.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит104 : 125Торонто Рэпторс
27.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит104 : 106Торонто Рэпторс
26.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс125 : 115Майами Хит

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