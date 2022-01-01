Майами Хит - Торонто Рэпторс прямая трансляция 18.01.2022
Стадион: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США), вместимость: 20296
18 января 2022, вторник. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Майами Хит - Торонто Рэпторс, которое состоится 18 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майами Хит
Майами
Торонто Рэпторс
Торонто
Главные тренеры
|Эрик Споэльстра
|Ник Нёрс
История личных встреч
|25.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 108
|23.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 81
|21.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 111
|03.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 107
|03.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|84 : 76
|04.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 121
|07.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 109 ОТ
|10.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 125
|27.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 106
|26.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|125 : 115