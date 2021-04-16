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Атланта Хоукс - Милуоки Бакс прямая трансляция 18.01.2022

Стадион: Стэйт Фарм-Арена (Атланта, США), вместимость: 18750
18 января 2022, вторник. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Атланта Хоукс Милуоки Бакс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Атланта Хоукс - Милуоки Бакс, которое состоится 18 Января 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйт Фарм-Арена (Атланта, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атланта Хоукс
Атланта
Милуоки Бакс
Милуоки
Главные тренеры
СШАНэйт Макмиллан
СШАМайк Буденхольцер
История личных встреч
15.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс120 : 100Милуоки Бакс
04.07.2021 НБА - плей-офф Финал - Восток Атланта Хоукс107 : 118Милуоки Бакс
02.07.2021 НБА - плей-офф Финал - Восток Милуоки Бакс123 : 112Атланта Хоукс
30.06.2021 НБА - плей-офф Финал - Восток Атланта Хоукс110 : 88Милуоки Бакс
28.06.2021 НБА - плей-офф Финал - Восток Атланта Хоукс102 : 113Милуоки Бакс
26.06.2021 НБА - плей-офф Финал - Восток Милуоки Бакс125 : 91Атланта Хоукс
24.06.2021 НБА - плей-офф Финал - Восток Милуоки Бакс113 : 116Атланта Хоукс
26.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс111 : 104Милуоки Бакс
16.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс109 : 120Милуоки Бакс
25.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Милуоки Бакс129 : 115Атланта Хоукс

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