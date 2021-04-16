Атланта Хоукс - Милуоки Бакс прямая трансляция 18.01.2022
Стадион: Стэйт Фарм-Арена (Атланта, США), вместимость: 18750
18 января 2022, вторник. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Атланта Хоукс - Милуоки Бакс, которое состоится 18 Января 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйт Фарм-Арена (Атланта, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атланта Хоукс
Атланта
Милуоки Бакс
Милуоки
Главные тренеры
|Нэйт Макмиллан
|Майк Буденхольцер
История личных встреч
|15.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 100
|04.07.2021
|НБА - плей-офф
|Финал - Восток
|107 : 118
|02.07.2021
|НБА - плей-офф
|Финал - Восток
|123 : 112
|30.06.2021
|НБА - плей-офф
|Финал - Восток
|110 : 88
|28.06.2021
|НБА - плей-офф
|Финал - Восток
|102 : 113
|26.06.2021
|НБА - плей-офф
|Финал - Восток
|125 : 91
|24.06.2021
|НБА - плей-офф
|Финал - Восток
|113 : 116
|26.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 104
|16.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 120
|25.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|129 : 115