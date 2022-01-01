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Лестер Сити - Тоттенхэм Хотспур 19 Января прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр - Уолкерс (Лестер, Англия), вместимость: 32262
19 января 2022, среда. 22:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия);
Лестер Сити Тоттенхэм Хотспур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 19 Января 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр - Уолкерс (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Главные тренеры
Северная ИрландияБрендан Роджерс
ИталияАнтонио Конте
История личных встреч
23.05.2021Англия - Премьер-лигаТур 38Лестер Сити2 : 4Тоттенхэм Хотспур
20.12.2020Англия - Премьер-лигаТур 14Тоттенхэм Хотспур0 : 2Лестер Сити
19.07.2020Англия - Премьер-лигаТур 37Тоттенхэм Хотспур3 : 0Лестер Сити
21.09.2019Англия - Премьер-лигаТур 6Лестер Сити2 : 1Тоттенхэм Хотспур
10.02.2019Англия - Премьер-лигаТур 26Тоттенхэм Хотспур3 : 1Лестер Сити
08.12.2018Англия - Премьер-лигаТур 16Лестер Сити0 : 2Тоттенхэм Хотспур
13.05.2018Англия - Премьер-лигаТур 38Тоттенхэм Хотспур5 : 4Лестер Сити
28.11.2017Англия - Премьер-лигаТур 14Лестер Сити2 : 1Тоттенхэм Хотспур
18.05.2017Англия - Премьер-лигаТур 34Лестер Сити1 : 6Тоттенхэм Хотспур
29.10.2016Англия - Премьер-лигаТур 10Тоттенхэм Хотспур1 : 1Лестер Сити
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 17-го тура АПЛ: «Лестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.

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