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Лилль - Лорьян 19 Января прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50186
19 января 2022, среда. 21:00 МСК. Франция - Лига 1, 20-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
Лилль Лорьян

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Лорьян, которое состоится 19 Января 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Лорьян
Лорьян
Главные тренеры
ФранцияЖослен Гурвеннек
ФранцияКристоф Пеллиссье
История личных встреч
10.09.2021Франция - Лига 1Тур 5Лорьян2 : 1Лилль
21.02.2021Франция - Лига 1Тур 26Лорьян1 : 4Лилль
22.11.2020Франция - Лига 1Тур 11Лилль4 : 0Лорьян
04.02.2017Франция - Лига 1Тур 23Лилль0 : 1Лорьян
17.09.2016Франция - Лига 1Тур 5Лорьян1 : 0Лилль
30.04.2016Франция - Лига 1Тур 36Лорьян0 : 1Лилль
12.12.2015Франция - Лига 1Тур 18Лилль3 : 0Лорьян
17.01.2015Франция - Лига 1Тур 21Лорьян1 : 0Лилль
23.08.2014Франция - Лига 1Тур 3Лилль2 : 0Лорьян
17.05.2014Франция - Лига 1Тур 38Лорьян1 : 4Лилль

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