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Монпелье - Труа 19 Января прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
19 января 2022, среда. 21:00 МСК. Франция - Лига 1, 20-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Монпелье Труа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Труа, которое состоится 19 Января 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Труа
Труа
Главные тренеры
ФранцияОливье Далль'Оглио
ФранцияБрюно Ирл
История личных встреч
19.09.2021Франция - Лига 1Тур 6Труа1 : 1Монпелье
12.05.2018Франция - Лига 1Тур 37Монпелье1 : 1Труа
16.09.2017Франция - Лига 1Тур 6Труа0 : 1Монпелье
24.04.2016Франция - Лига 1Тур 35Монпелье4 : 1Труа
29.08.2015Франция - Лига 1Тур 4Труа0 : 0Монпелье
16.03.2013Франция - Лига 1Тур 29Монпелье1 : 1Труа
03.11.2012Франция - Лига 1Тур 11Труа1 : 1Монпелье

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