Клермон - Страсбург 19 Января прямая трансляция
Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
19 января 2022, среда. 21:00 МСК. Франция - Лига 1, 19-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Страсбург, которое состоится 19 Января 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Клермон
Клермон-Ферран
Страсбург
Страсбург
Главные тренеры
|Паскаль Гастьен
|Жюльен Стефан
История личных встреч
|24.02.2017
|Франция - Лига 2
|Тур 27
|0 : 2
|23.09.2016
|Франция - Лига 2
|Тур 9
|0 : 0