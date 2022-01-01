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Клермон - Страсбург 19 Января прямая трансляция

Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
19 января 2022, среда. 21:00 МСК. Франция - Лига 1, 19-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Клермон Страсбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Страсбург, которое состоится 19 Января 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Клермон
Клермон-Ферран
Страсбург
Страсбург
Главные тренеры
ФранцияПаскаль Гастьен
ФранцияЖюльен Стефан
История личных встреч
24.02.2017Франция - Лига 2Тур 27Страсбург0 : 2Клермон
23.09.2016Франция - Лига 2Тур 9Клермон0 : 0Страсбург

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