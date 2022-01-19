РБ Лейпциг - Ганза Р 19 Января прямая трансляция
Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345
19 января 2022, среда. 20:30 МСК. Кубок Германии, 1/8 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Ганза Р, которое состоится 19 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Ганза Р
Росток
Главные тренеры
|Доменико Тедеско
|Йенс Гертель