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Реал Сосьедад - Атлетико М 19 Января прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 32076
19 января 2022, среда. 23:00 МСК. Кубок Испании, 1/8 финала
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Реал Сосьедад Атлетико М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Атлетико М, которое состоится 19 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Атлетико М
Мадрид
Главные тренеры
ИспанияИманол Альгуасиль
АргентинаДиего Симеоне
История личных встреч
24.10.2021Испания - ПримераТур 10Атлетико М2 : 2Реал Сосьедад
12.05.2021Испания - ПримераТур 36Атлетико М2 : 1Реал Сосьедад
22.12.2020Испания - ПримераТур 15Реал Сосьедад0 : 2Атлетико М
19.07.2020Испания - ПримераТур 38Атлетико М1 : 1Реал Сосьедад
14.09.2019Испания - ПримераТур 4Реал Сосьедад2 : 0Атлетико М
03.03.2019Испания - ПримераТур 26Реал Сосьедад0 : 2Атлетико М
27.10.2018Испания - ПримераТур 10Атлетико М2 : 0Реал Сосьедад
19.04.2018Испания - ПримераТур 33Реал Сосьедад3 : 0Атлетико М
02.12.2017Испания - ПримераТур 14Атлетико М2 : 1Реал Сосьедад
04.04.2017Испания - ПримераТур 30Атлетико М1 : 0Реал Сосьедад

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