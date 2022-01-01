Реал Сосьедад - Атлетико М 19 Января прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 32076
19 января 2022, среда. 23:00 МСК. Кубок Испании, 1/8 финала
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Атлетико М, которое состоится 19 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Атлетико М
Мадрид
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Диего Симеоне
История личных встреч
|24.10.2021
|Испания - Примера
|Тур 10
|2 : 2
|12.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 36
|2 : 1
|22.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 15
|0 : 2
|19.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 38
|1 : 1
|14.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 4
|2 : 0
|03.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 26
|0 : 2
|27.10.2018
|Испания - Примера
|Тур 10
|2 : 0
|19.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 33
|3 : 0
|02.12.2017
|Испания - Примера
|Тур 14
|2 : 1
|04.04.2017
|Испания - Примера
|Тур 30
|1 : 0