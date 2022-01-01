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Халл Сити - Блэкберн Роверс 19 Января прямая трансляция

Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия), вместимость: 25586
19 января 2022, среда. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Халл Сити Блэкберн Роверс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Блэкберн Роверс, которое состоится 19 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Главные тренеры
Северная ИрландияГрант Макканн
АнглияТони Моубрей
История личных встреч
14.09.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 7Блэкберн Роверс2 : 0Халл Сити
11.02.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 32Блэкберн Роверс3 : 0Халл Сити
20.08.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 4Халл Сити0 : 1Блэкберн Роверс
26.01.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 29Блэкберн Роверс3 : 0Халл Сити
18.08.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 3Халл Сити0 : 1Блэкберн Роверс
06.01.2018Кубок Англии1/32 финалаБлэкберн Роверс0 : 1Халл Сити
13.02.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 31Блэкберн Роверс0 : 2Халл Сити
26.09.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 9Халл Сити1 : 1Блэкберн Роверс
10.02.2010Англия - Премьер-лигаТур 26Блэкберн Роверс1 : 0Халл Сити
12.12.2009Англия - Премьер-лигаТур 16Халл Сити0 : 0Блэкберн Роверс

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