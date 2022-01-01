Халл Сити - Блэкберн Роверс 19 Января прямая трансляция
Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия), вместимость: 25586
19 января 2022, среда. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Блэкберн Роверс, которое состоится 19 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Главные тренеры
|Грант Макканн
|Тони Моубрей
История личных встреч
|14.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 7
|2 : 0
|11.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 32
|3 : 0
|20.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 4
|0 : 1
|26.01.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 29
|3 : 0
|18.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 3
|0 : 1
|06.01.2018
|Кубок Англии
|1/32 финала
|0 : 1
|13.02.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 31
|0 : 2
|26.09.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 9
|1 : 1
|10.02.2010
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|1 : 0
|12.12.2009
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|0 : 0