Свернуть список

Рединг - Лутон Таун 19 Января прямая трансляция

Стадион: Мадейски (Рединг, Англия), вместимость: 24200
19 января 2022, среда. 23:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Рединг Лутон Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рединг - Лутон Таун, которое состоится 19 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейски (Рединг, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рединг
Рединг
Лутон Таун
Лутон
Главные тренеры
СербияВелько Паунович
УэльсНатан Джонс
История личных встреч
21.04.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 43Лутон Таун0 : 0Рединг
09.01.2021Кубок Англии1/32 финалаЛутон Таун1 : 0Рединг
26.12.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 21Рединг2 : 1Лутон Таун
15.09.2020Англия - Кубок лиги2-й раундРединг0 : 1Лутон Таун
04.07.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 41Лутон Таун0 : 5Рединг
09.11.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 16Рединг3 : 0Лутон Таун

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close