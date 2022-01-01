Рединг - Лутон Таун 19 Января прямая трансляция
Стадион: Мадейски (Рединг, Англия), вместимость: 24200
19 января 2022, среда. 23:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рединг - Лутон Таун, которое состоится 19 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейски (Рединг, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рединг
Рединг
Лутон Таун
Лутон
Главные тренеры
|Велько Паунович
|Натан Джонс
История личных встреч
|21.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 43
|0 : 0
|09.01.2021
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
|26.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 21
|2 : 1
|15.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1
|04.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 41
|0 : 5
|09.11.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 16
|3 : 0