Филадельфия Флайерз - Нью-Йорк Айлендерс 19 Января прямая трансляция
Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
19 января 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 19 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
|35
|вр
|Мартин Джонс
|79
|вр
|Картер Харт
|3
|зщ
|Кейт Яндл
|6
|зщ
|Трэвис Санхайм
|9
|зщ
|Иван Проворов
|45
|зщ
|Кэм Йорк
|61
|зщ
|Джастин Браун
|70
|зщ
|Расмус Ристолайнен
|11
|нп
|Трэвис Конечны
|17
|нп
|Зак Макьюэн
|20
|нп
|Джерри Мейхью
|21
|нп
|Скотт Лотон
|23
|нп
|Оскар Линдблом
|25
|нп
|Джеймс ван Римсдайк
|28
|нп
|Клод Жиру
|48
|нп
|Морган Фрост
|82
|нп
|Коннор Буннаман
|86
|нп
|Джоэль Фараби
|89
|нп
|Кэм Аткинсон
|71
|нп
|Макс Уиллман
|30
|вр
|Илья Сорокин
|40
|вр
|Семён Варламов
|2
|зщ
|Робин Сало
|3
|зщ
|Адам Пелеч
|4
|зщ
|Энди Грин
|8
|зщ
|Ноа Добсон
|24
|зщ
|Скотт Мейфилд
|33
|зщ
|Здено Хара
|11
|нп
|Зак Паризе
|12
|нп
|Джош Бейли
|13
|нп
|Мэтью Барзал
|15
|нп
|Кэл Клаттербак
|17
|нп
|Мэтт Мартин
|18
|нп
|Энтони Бовиллье
|20
|нп
|Киффер Беллоуз
|26
|нп
|Оливер Вальстрём
|27
|нп
|Андерс Ли
|29
|нп
|Брок Нельсон
|44
|нп
|Жан-Габриэль Пажо
|53
|нп
|Кейси Сизикас
Главные тренеры
|Майк Йео (и.о.)
|Барри Тротц
История личных встреч
|18.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|06.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 0 Б
|29.09.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 3 Б
|19.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1 ОТ
|09.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|04.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|23.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|21.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|19.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|01.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ