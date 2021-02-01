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Филадельфия Флайерз - Нью-Йорк Айлендерс 19 Января прямая трансляция

Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
19 января 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз Нью-Йорк Айлендерс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 19 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
35КанадаврМартин Джонс
79КанадаврКартер Харт
3СШАзщКейт Яндл
6КанадазщТрэвис Санхайм
9РоссиязщИван Проворов
45СШАзщКэм Йорк
61СШАзщДжастин Браун
70ФинляндиязщРасмус Ристолайнен
11КанаданпТрэвис Конечны
17КанаданпЗак Макьюэн
20СШАнпДжерри Мейхью
21КанаданпСкотт Лотон
23ШвециянпОскар Линдблом
25СШАнпДжеймс ван Римсдайк
28КанаданпКлод Жиру
48КанаданпМорган Фрост
82КанаданпКоннор Буннаман
86СШАнпДжоэль Фараби
89СШАнпКэм Аткинсон
71СШАнпМакс Уиллман
30РоссияврИлья Сорокин
40РоссияврСемён Варламов
2ФинляндиязщРобин Сало
3КанадазщАдам Пелеч
4СШАзщЭнди Грин
8КанадазщНоа Добсон
24СШАзщСкотт Мейфилд
33СловакиязщЗдено Хара
11СШАнпЗак Паризе
12КанаданпДжош Бейли
13КанаданпМэтью Барзал
15КанаданпКэл Клаттербак
17КанаданпМэтт Мартин
18КанаданпЭнтони Бовиллье
20СШАнпКиффер Беллоуз
26СШАнпОливер Вальстрём
27СШАнпАндерс Ли
29СШАнпБрок Нельсон
44КанаданпЖан-Габриэль Пажо
53КанаданпКейси Сизикас
Главные тренеры
КанадаМайк Йео (и.о.)
КанадаБарри Тротц
История личных встреч
18.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 1Филадельфия Флайерз
06.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Нью-Йорк Айлендерс3 : 0 БФиладельфия Флайерз
29.09.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Филадельфия Флайерз2 : 3 БНью-Йорк Айлендерс
19.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз0 : 1 ОТНью-Йорк Айлендерс
09.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 2 БФиладельфия Флайерз
04.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 2 БФиладельфия Флайерз
23.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 2 ОТНью-Йорк Айлендерс
21.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс6 : 1Филадельфия Флайерз
19.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 4Филадельфия Флайерз
01.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 3 ОТНью-Йорк Айлендерс

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