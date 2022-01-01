Бостон Брюинз - Каролина Харрикейнз 19 Января прямая трансляция
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
19 января 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Каролина Харрикейнз, которое состоится 19 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Каролина Харрикейнз
Роли
|35
|вр
|Линус Улльмарк
|40
|вр
|Туукка Раск
|25
|зщ
|Брэндон Карло
|28
|зщ
|Дерек Форборт
|48
|зщ
|Мэтт Грызлик
|58
|зщ
|Урхо Вааканайнен
|73
|зщ
|Чарли Макэвой
|75
|зщ
|Коннор Клифтон
|12
|нп
|Крэйг Смит
|13
|нп
|Чарли Койл
|20
|нп
|Кёртис Лазар
|37
|нп
|Патрис Бержерон
|56
|нп
|Эрик Хаула
|62
|нп
|Оскар Стеен
|63
|нп
|Брэд Маршан
|71
|нп
|Тейлор Холл
|74
|нп
|Джейк Дебраск
|81
|нп
|Антон Блид
|88
|нп
|Давид Пастрняк
|92
|нп
|Томаш Носек
|31
|вр
|Фредерик Андерсен
|32
|вр
|Антти Раанта
|7
|зщ
|Брендан Смит
|22
|зщ
|Бретт Песке
|28
|зщ
|Иэн Коул
|76
|зщ
|Брэди Шей
|77
|зщ
|Тони Деанджело
|74
|зщ
|Джейккоб Славин
|11
|нп
|Джордан Стаал
|16
|нп
|Винсент Трочек
|20
|нп
|Себастьян Ахо
|21
|нп
|Нино Нидеррайтер
|24
|нп
|Сет Джарвис
|37
|нп
|Андрей Свечников
|48
|нп
|Джордан Мартинук
|71
|нп
|Йеспер Фаст
|78
|нп
|Стивен Лоренц
|82
|нп
|Еспери Котканиеми
|86
|нп
|Теуво Терявяйнен
|18
|нп
|Дерек Степан
Главные тренеры
|Брюс Кэссиди
|Род Бриндамор
История личных встреч
|29.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|19.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|2 : 1
|18.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|3 : 4
|15.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|1 : 3
|14.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|2 : 3
|12.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|4 : 3 ОТ
|04.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|17.05.2019
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Восток
|0 : 4
|15.05.2019
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Восток
|1 : 2
|12.05.2019
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Восток
|6 : 2