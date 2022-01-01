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Бостон Брюинз - Каролина Харрикейнз 19 Января прямая трансляция

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
19 января 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Бостон Брюинз Каролина Харрикейнз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Каролина Харрикейнз, которое состоится 19 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Каролина Харрикейнз
Роли
35ШвецияврЛинус Улльмарк
40ФинляндияврТуукка Раск
25СШАзщБрэндон Карло
28СШАзщДерек Форборт
48СШАзщМэтт Грызлик
58ФинляндиязщУрхо Вааканайнен
73СШАзщЧарли Макэвой
75СШАзщКоннор Клифтон
12СШАнпКрэйг Смит
13СШАнпЧарли Койл
20КанаданпКёртис Лазар
37КанаданпПатрис Бержерон
56ФинляндиянпЭрик Хаула
62ШвециянпОскар Стеен
63КанаданпБрэд Маршан
71КанаданпТейлор Холл
74КанаданпДжейк Дебраск
81ШвециянпАнтон Блид
88ЧехиянпДавид Пастрняк
92ЧехиянпТомаш Носек
31ДанияврФредерик Андерсен
32ФинляндияврАнтти Раанта
7КанадазщБрендан Смит
22СШАзщБретт Песке
28СШАзщИэн Коул
76СШАзщБрэди Шей
77СШАзщТони Деанджело
74СШАзщДжейккоб Славин
11КанаданпДжордан Стаал
16СШАнпВинсент Трочек
20ФинляндиянпСебастьян Ахо
21ШвейцариянпНино Нидеррайтер
24КанаданпСет Джарвис
37РоссиянпАндрей Свечников
48КанаданпДжордан Мартинук
71ШвециянпЙеспер Фаст
78КанаданпСтивен Лоренц
82ФинляндиянпЕспери Котканиеми
86ФинляндиянпТеуво Терявяйнен
18СШАнпДерек Степан
Главные тренеры
КанадаБрюс Кэссиди
КанадаРод Бриндамор
История личных встреч
29.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 0Бостон Брюинз
19.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Бостон Брюинз2 : 1Каролина Харрикейнз
18.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Каролина Харрикейнз3 : 4Бостон Брюинз
15.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Каролина Харрикейнз1 : 3Бостон Брюинз
14.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Бостон Брюинз2 : 3Каролина Харрикейнз
12.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Бостон Брюинз4 : 3 ОТКаролина Харрикейнз
04.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 0Каролина Харрикейнз
17.05.2019 НХЛ - плей-офф Финал - Восток Каролина Харрикейнз0 : 4Бостон Брюинз
15.05.2019 НХЛ - плей-офф Финал - Восток Каролина Харрикейнз1 : 2Бостон Брюинз
12.05.2019 НХЛ - плей-офф Финал - Восток Бостон Брюинз6 : 2Каролина Харрикейнз

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