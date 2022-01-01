Нэшвилл Предаторз - Ванкувер Кэнакс 19 Января прямая трансляция
Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17729
19 января 2022, среда. 04:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 19 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
|33
|вр
|Давид Риттих
|74
|вр
|Юусе Сарос
|5
|зщ
|Мэтт Беннинг
|45
|зщ
|Александр Каррье
|55
|зщ
|Филипп Майерс
|59
|зщ
|Роман Йози
|90
|зщ
|Марк Боровецки
|38
|зщ
|Джереми Дэвис
|9
|нп
|Филип Форсберг
|10
|нп
|Колтон Сиссонс
|11
|нп
|Люк Канин
|13
|нп
|Яков Тренин
|21
|нп
|Ник Казинс
|26
|нп
|Филип Томасино
|28
|нп
|Ээли Толванен
|47
|нп
|Майкл Маккэррон
|64
|нп
|Микаэль Гранлунд
|84
|нп
|Таннер Жанно
|92
|нп
|Райан Джохансен
|95
|нп
|Мэтт Дюшейн
|30
|вр
|Спенсер Мартин
|35
|вр
|Тэтчер Демко
|2
|зщ
|Люк Шенн
|5
|зщ
|Такер Пулман
|23
|зщ
|Оливер Экман-Ларссон
|43
|зщ
|Куинн Хьюз
|44
|зщ
|Кайл Берроуз
|57
|зщ
|Тайлер Майерс
|6
|нп
|Брок Бёзер
|9
|нп
|Джей Ти Миллер
|15
|нп
|Мэттью Хаймор
|18
|нп
|Джейсон Дикинсон
|21
|нп
|Нильс Хёгландер
|39
|нп
|Алекс Чиассон
|40
|нп
|Элиас Петтерссон
|64
|нп
|Тайлер Мотт
|70
|нп
|Таннер Пирсон
|91
|нп
|Юхо Ламмикко
|92
|нп
|Василий Подколзин
|73
|нп
|Джастин Даулинг
Главные тренеры
|Джон Хайнс
|Брюс Будро
История личных встреч
|06.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|11.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|22.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|13.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|05.04.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|14.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|07.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|03.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|14.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 7
|01.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5