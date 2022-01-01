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Нэшвилл Предаторз - Ванкувер Кэнакс 19 Января прямая трансляция

Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17729
19 января 2022, среда. 04:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Нэшвилл Предаторз Ванкувер Кэнакс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 19 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
33ЧехияврДавид Риттих
74ФинляндияврЮусе Сарос
5КанадазщМэтт Беннинг
45КанадазщАлександр Каррье
55КанадазщФилипп Майерс
59ШвейцариязщРоман Йози
90КанадазщМарк Боровецки
38КанадазщДжереми Дэвис
9ШвециянпФилип Форсберг
10КанаданпКолтон Сиссонс
11СШАнпЛюк Канин
13РоссиянпЯков Тренин
21КанаданпНик Казинс
26КанаданпФилип Томасино
28ФинляндиянпЭэли Толванен
47СШАнпМайкл Маккэррон
64ФинляндиянпМикаэль Гранлунд
84КанаданпТаннер Жанно
92КанаданпРайан Джохансен
95КанаданпМэтт Дюшейн
30КанадаврСпенсер Мартин
35СШАврТэтчер Демко
2КанадазщЛюк Шенн
5СШАзщТакер Пулман
23ШвециязщОливер Экман-Ларссон
43СШАзщКуинн Хьюз
44КанадазщКайл Берроуз
57КанадазщТайлер Майерс
6СШАнпБрок Бёзер
9СШАнпДжей Ти Миллер
15КанаданпМэттью Хаймор
18КанаданпДжейсон Дикинсон
21ШвециянпНильс Хёгландер
39КанаданпАлекс Чиассон
40ШвециянпЭлиас Петтерссон
64СШАнпТайлер Мотт
70КанаданпТаннер Пирсон
91ФинляндиянпЮхо Ламмикко
92РоссиянпВасилий Подколзин
73КанаданпДжастин Даулинг
Главные тренеры
СШАДжон Хайнс
КанадаБрюс Будро
История личных встреч
06.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 3Нэшвилл Предаторз
11.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс6 : 2Нэшвилл Предаторз
22.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 6Ванкувер Кэнакс
13.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс5 : 3Нэшвилл Предаторз
05.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 2Ванкувер Кэнакс
14.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 3 ОТВанкувер Кэнакс
07.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс5 : 3Нэшвилл Предаторз
03.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 4 ОТНэшвилл Предаторз
14.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс1 : 7Нэшвилл Предаторз
01.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 5Ванкувер Кэнакс

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